「ノリ悪くない？」ママ友から突然のいじめ…？ 昨日まで優しかったママ友たちが冷たくなった理由は何なの!?
2026年1月28日 21時5分
ウーマンエキサイト
新しく引っ越した街で、優しそうなママ友と出会えて嬉しい気持ちでいっぱいでした。しかし、なぜか自分だけが誘われない集まりがあることに気づきます。笑顔の裏で何かが起きているのでしょうか？これは単なる偶然なのか、それとも意図的な距離なのか…。＞＞ 【まんが】ママ友いじめは突然に(ウーマンエキサイト編集部)
外部サイト
【まんが】ママ友いじめは突然に
「最近、夫と居ると緊張する」夫のひと言が妻を傷つける…イケメン夫とタワマンに住んでも幸せを感じない妻の苦悩
「あなたに相談して何になるの？」娘の体調不良も教えてもらえず「うるさい」と怒鳴られて…【妻が不機嫌なワケ 第3話】