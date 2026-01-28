衆院解散から公示まで４日間の超短期決戦となった影響で、自治体の投票所入場券発送が遅れている。

２８日には全国で期日前投票が始まったが、入場券を持たず本人確認のみで投票できる「手ぶら投票」が各地で行われた。「入場券がないと投票できない」との誤解が広がれば投票率低下を招きかねず、各選挙管理委員会は手ぶら投票の周知に努めている。

今回、多くの自治体が、高市首相の解散表明の動向を見極めながら選挙準備に入った。そのため、入場券の印刷発注で出遅れた選管は、配布完了が週明けにずれ込む。新潟県の燕市や弥彦村は、投票日２日前の２月６日になるという。

公職選挙法施行令では、投票所入場券について、市町村選管は特別の事情がない限り、「公示日以後できるだけ速やかに有権者に交付するよう努めなければならない」と定めている。同法は入場券の持参を投票時の本人確認の要件としておらず、有権者に氏名、住所、生年月日を宣誓書へ書いてもらうなどし、選挙人名簿の記載と一致すれば投票できる。２８日は入場券発送が間に合わなかった自治体の期日前投票所で、この方法により本人確認が行われ、一部自治体は任意で身分証の提示も求めた。

各選管は、入場券がなくても投票可能だと、様々な手段で啓発している。金沢市はＬＩＮＥなどＳＮＳの公式アカウントで入場券が不要だと発信。相模原市は公示日の２７日、新聞に折り込んだ選挙実施のチラシ約１２万部に入場券発送の遅延や手ぶら投票の情報を掲載した。新潟県十日町市は、雪による路面状況悪化を考慮し、広報車を使用せず、各家庭に受信機がある防災無線を活用するという。

総務省は「各自治体は制度の周知に努めるなど、投票につながる工夫をしてほしい」としている。