子供から大人まで様々なギャルたちが参加した、ギャルサークル『Angeleek』の復活祭を取材しました。

『Angeleek』とは、2001年に創設されたサークルで、渋谷のセンター街を本拠地にパラパラを踊るなど活動していました。当時のギャル文化に大きな影響を与えましたが、ブームの終わりなど様々な理由により解散。しかし、時を経て“平成ギャル文化”が、今の若者たちに人気となっていることもあり、再び結成することに。

9代目Angeleekのカン子©（18）に、ギャルメイクの好きなところを聞くと「顔がやっぱり変わる。“いろんな自分”になれる」と語りました。

9代目Angeleek代表・たくちゃん（24）は、再結成の理由について「いろいろ悩んでる時期とかあって、ギャルなってみたら楽しそうだなと」と話しました。

Angeleek復活には、元メンバーたちも協力。サークル創設者に再集結を掛け合ったという7代目副代表・きょんさん（38）は、「私はもともとネガティブな性格で、ポジティブに人生楽しんでいいんだという考えに変わったのが、完全にAngeleekのおかげなので」と明かしました。

イベントには20年前、ギャルたちと一緒にパラパラを踊っていたという来場者も参加。50代の参加者は、「懐かしいですね。まだ若かったから、（メンバーと）年も近かった、あの頃はまだ」と話しました。

令和の時代に復活を果たした“伝説のギャルサー”。今後の目標は、礼儀を大切に“ギャル文化”を広めていくことだそうです。

たくちゃんは、「ギャル全員が態度が悪いというイメージがあったりすると思うんですけど、そういうことじゃないんだよと知ってもらえたら」と語りました。