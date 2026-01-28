Ìµ°õÎÉÉÊ¤È¥³¥é¥Ü¤Î¡ÖÎÓ²¼ÎÉÉÊ¡×¡¢°¤Î¤»³ÃÏ¶è¤ÎÇÀ»ºÊª¤ò¾ÃÈñ¼Ô¤ËÆÏ¤±¤ë¡¿ÂæÏÑ
¡Ê²ÅµÁÃæ±û¼Ò¡ËÇÀ¶ÈÉô¡ÊÇÀ¶È¾Ê¡ËÎÓ¶È¡¦¼«Á³ÊÝ°é½ð²ÅµÁÊ¬½ð¤Ï2021Ç¯¤«¤éÂæÏÑÌµ°õÎÉÉÊ¤È¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢¡ÖÎÓ²¼ÎÉÉÊ¡×¤È¤·¤Æ²ÅµÁÃÏ¶è¤ÎÎÓ¶ÈÉû»ºÊª¤ò¾¦ÉÊ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÓ²¼ÎÉÉÊ¤Ç¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢°¤Î¤»³ÃÏ¶è¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿»ñ¸»¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ3ÉÊÌÜ¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£°¤Î¤»³¤ÎÎÓ¶È½¾»ö¼Ô¤¬¼«Á³¤Î¥ê¥º¥à¤È¿¹ÎÓ¤È¤Î¶¦À¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤ò¾ÃÈñ¼Ô¤ËÆÏ¤±¤ë¡£
²ÅµÁÊ¬½ð¤¬28Æü¡¢ÊóÆ»»ñÎÁ¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËªÌª¡Ö¿¹ÎÓÌª¡×¡¢²ÖÊ´²Ù¤ÎÊÆ²Û¡Ö¿¹ÎÓÊÆ¸ì·²ÖÊ´¶âã¢¡×¡¢¸¶ÌÚ¥·¥¤¥¿¥±¡ÖÃÊÌÚ¹áûÚ¡×¡£
¡Ö¿¹ÎÓÌª¡×¤Ï°¤Î¤»³¤ÎÀè½»Ì±½¸Íî¤ËÅÁ¤ï¤ë¡Ö¤½¤³¤Ë¤¢¤ëËªÌª¤òºÎ½¸¤¹¤ë¡×¤È¤Î¸¶Â§¤Î²¼¤Ç¡¢½¸Íî¤Î¿¹ÎÓ¤ÇÍÜËª¤·¤ÆºÎ½¸¤·¤¿ËªÌª¡£¡Ö²ÖÊ´¶âã¢¡×¤Ï°¤Î¤»³¤Ç¤ÎÍÜËª¤ÇºÎ¤ì¤¿²ÖÊ´²Ù¤È²ÅµÁÂç³Ø¤Ç°éÀ®¤µ¤ì¤¿¡Ö²ÅÂçÂæÆî1¹æÀá¿åÊÆ¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡£¡ÖÃÊÌÚ¹áûÚ¡×¤Ï°¤Î¤»³½½»ú¼Ò¶èÈ¯Å¸¶¨²ñ¤¬À¸»º¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¿¹ÎÓ¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁ°Äó¤ËÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÎÓ²¼ÎÉÉÊ¡×¤ÏÎÓ¶È¡¦¼«Á³ÊÝ°é½ð¤¬2019Ç¯¤«¤é¿Ê¤á¤ë¡ÖÎÓ²¼·ÐºÑ¡×À¯ºö¤Î²¼¤ÇÃÂÀ¸¡£Æ±À¯ºö¤Ç¤Ï¡¢ÎÓ¶È±¿±Ä¤òÌÚºà¤Î¼ý³Ï¤Ë¤È¤É¤á¤º¡¢·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤òÍ¤¹¤ëÉû»ºÊª¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ»³Â¼·ÐºÑ¤Î¿·¤¿¤ÊÈÎÏ©¤ò³«Âó¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿¹ÎÓ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê±¿±Ä¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÅµÁÊ¬½ð¤Ï¡¢¡ÖÎÓ²¼ÎÉÉÊ¡×¤ÈÂæÏÑÌµ°õÎÉÉÊ¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÎÓ²¼·ÐºÑ¾¦ÉÊ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¿¹ÎÓ¤äÅÚÃÏ¤ËÍ¥¤·¤¤ÇÀ»ºÊª¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
