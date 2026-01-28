2月4日(水)「上田と女が吠える夜」「笑いあり！涙あり！年の差婚のリアル」
2月4日(水)「上田と女が吠える夜」
「笑いあり！涙あり！年の差婚のリアル」
婚活市場では10歳以上、年の離れた相手と結婚することを“年の差婚”と呼ぶ
―そんな“年の差婚”の女性が大集合！
“年の差婚”のメリットにデメリット、あるあるに大盛り上がり！
●芝田璃子「夫はニコラス・ケイジ！その馴れ初めを赤裸々告白！」
●高橋愛 「夜中に小刻みにトイレへ行く…夫：あべこうじが心配に…」
●山口もえ「最新家電を使いこなせない…夫：田中裕二(爆笑問題)
やっと炊飯器のボタンを押せるように！」
●安めぐみ「年々…夫：東貴博の足音に勢いがなくなってきている…」
●清水みさと「夫：高橋茂雄(サバンナ)の写真の撮り方に不満!?」
●丸山桂里奈「夫：本並健治、メロンは風邪ひいたときにしか食べられないと思っている!?」
●仁香 「最初はロマンス詐欺を疑った!?今では、年を取ることも楽しみにしてくれる夫！」
●みはる「家事の不得意な年下夫：Mr.シャチホコの将来が不安！私がいなくなったらどうするの!?」
●アンタッチャブル柴田英嗣も年の差婚！子どもに歌った数え歌がジェネレーションギャップで…
お楽しみに！
MC
上田晋也
メンバー
大久保佳代子・いとうあさこ・ファーストサマーウイカ
SPゲスト
柴田英嗣(アンタッチャブル)
女性ゲスト（五十音順）
芝田璃子・清水みさと・高橋愛・仁香・丸山桂里奈・みはる・安めぐみ・山口もえ