2月4日(水)「上田と女が吠える夜」

「笑いあり！涙あり！年の差婚のリアル」

婚活市場では10歳以上、年の離れた相手と結婚することを“年の差婚”と呼ぶ

―そんな“年の差婚”の女性が大集合！

“年の差婚”のメリットにデメリット、あるあるに大盛り上がり！

●芝田璃子「夫はニコラス・ケイジ！その馴れ初めを赤裸々告白！」

●高橋愛 「夜中に小刻みにトイレへ行く…夫：あべこうじが心配に…」

●山口もえ「最新家電を使いこなせない…夫：田中裕二(爆笑問題)

やっと炊飯器のボタンを押せるように！」

●安めぐみ「年々…夫：東貴博の足音に勢いがなくなってきている…」

●清水みさと「夫：高橋茂雄(サバンナ)の写真の撮り方に不満!?」

●丸山桂里奈「夫：本並健治、メロンは風邪ひいたときにしか食べられないと思っている!?」

●仁香 「最初はロマンス詐欺を疑った!?今では、年を取ることも楽しみにしてくれる夫！」

●みはる「家事の不得意な年下夫：Mr.シャチホコの将来が不安！私がいなくなったらどうするの!?」

●アンタッチャブル柴田英嗣も年の差婚！子どもに歌った数え歌がジェネレーションギャップで…



お楽しみに！

MC

上田晋也

メンバー

大久保佳代子・いとうあさこ・ファーストサマーウイカ

SPゲスト

柴田英嗣(アンタッチャブル)

女性ゲスト（五十音順）

芝田璃子・清水みさと・高橋愛・仁香・丸山桂里奈・みはる・安めぐみ・山口もえ