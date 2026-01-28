日経225先物：28日22時＝470円安、5万3230円
28日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比470円安の5万3230円と急落。日経平均株価の現物終値5万3358.71円に対しては128.71円安。出来高は3594枚となっている。
TOPIX先物期近は3491ポイントと前日比45.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は44.49ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53230 -470 3594
日経225mini 53230 -460 86852
TOPIX先物 3491 -45.5 9323
JPX日経400先物 31500 -400 365
グロース指数先物 682 -8 751
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
