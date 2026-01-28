　28日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比470円安の5万3230円と急落。日経平均株価の現物終値5万3358.71円に対しては128.71円安。出来高は3594枚となっている。

　TOPIX先物期近は3491ポイントと前日比45.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は44.49ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53230　　　　　-470　　　　3594
日経225mini 　　　　　　 53230　　　　　-460　　　 86852
TOPIX先物 　　　　　　　　3491　　　　 -45.5　　　　9323
JPX日経400先物　　　　　 31500　　　　　-400　　　　 365
グロース指数先物　　　　　 682　　　　　　-8　　　　 751
東証REIT指数先物　　売買不成立

