27日（火）、公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）は3月1日（日）9:15～16:50に駒澤大学深沢キャンパス120周年アカデミーホール（東京都世田谷区）で、「JVAバレーボールコーチカンファレンス2025」を開催することを発表した。

昨年度から始まったJVAバレーボールコーチカンファレンスはさまざまなカテゴリーの指導者が参加し、正しい情報をアップデートする場となることを目的としている。公益財団法人日本バレーボール協会公認講師および公益財団法人日本スポーツ協会公認バレーボール指導者資格更新のための研修会にも位置付けられている。

本カンファレンスは指導者資格の有無にかかわらず誰でも参加が可能。講師にはバレーボール女子日本代表のフェルハト・アクバシュ監督の他、公益財団法人日本スポーツ協会や公益社団法人SVリーグ等からさまざまな分野の方が名を連ねた。なお、本カンファレンスの開始時に行われるオープニングイントロダクションには、JVAの川合俊一会長が登壇する。講義テーマについては後日発表されるとのことだ。

参加料は公益財団法人日本バレーボール協会公認講師および公益財団法人日本スポーツ協会公認バレーボール指導者が4,000円、一般参加者が5,000円。応募は専用の申し込みフォームから可能であり、1次申し込み期限は2月9日（月）23:59までとしている。申し込みは先着順となり、人数が上限に達した時点で締め切り。1次申し込み終了後、定員に空きがある場合は2次申し込みを実施する。

また本カンファレンス終了後、カンファレンスの内容を収めた動画を受講者の方を対象に期間限定で配信予定だ。