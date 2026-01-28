2月8日に投開票が行われる衆議院選挙。日本テレビ系列では、メインキャスターに藤井貴彦さん（54）と櫻井翔さん（44）を迎えた、『zero 選挙 2026』を放送することが発表されました。

番組では、速報で選挙結果を伝えるほか、選挙へのSNSの影響力が高まり、生成AIの利用が広がる中で、各党・各候補、そして有権者一人ひとりがどのようにSNSを使ったのか、どんな情報が影響を与えたのかを独自分析し、伝えるということです。

■藤井キャスター「新たなサプライズが積み重なるかもしれません」

今年このような形で解散総選挙が行われることを、どなたが予想できたでしょうか。

去年の秋に与党の顔ぶれが変わり、年が明けて新党が生まれ、ふと顔を上げると日経平均株価が50000円を超えています。

多くのサプライズが重なってじわじわと令和が作られる中で、2月8日にはまた新たなサプライズが積み重なるかもしれません。

開票から大勢判明まで、日本の一挙手一投足を丁寧にお伝えいたします。

■櫻井キャスター「いち早く、熱い議論をお伝えしたいと思います」

昨年の夏、私たちは「それって本当？」と題して、情報とどう向き合うべきかを考えてきました。昨今、真偽が十分に確認されていない情報がめまぐるしく行き交うようになりました。虚実さまざまな情報に囲まれるなかで、何を信じ、どう判断すればよいのか。特に選挙戦において、私たちの判断をより複雑なものにしていると感じます。



16日間という異例の選挙戦。

渦のように押し寄せる情報と向き合うことは、これまで以上に難しくなるのかもしれません。



「こんなところにも注意が必要なんだ」

「少し立ち止まって考えてみよう」



そう感じていただくきっかけを、皆さんに、少しでもお届けできればと思います。

さらに選挙戦を通じて情報がどのように行き交い、判断に影響してきたのか、いち早く、熱い議論をお伝えしたいと思います。