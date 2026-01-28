V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のカノアラウレアーズ福岡は26日（月）、2月7日（土）と8日（日）に田川市総合体育館で開催されるVリーグ女子の東京サンビームズ戦にて、「マクセルイズミマッチデー」を開催すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

カノアのプレミアムパートナーであるマクセルイズミ株式会社のマッチデーとして開催される今節では、さまざまなイベントを実施する。

福智町民を各日100名無料招待（2階自由席）するほか、始球式では7日（土）のGAME1にマクセルイズミ株式会社 代表取締役社長の平林章さんと福智町町長の黒土孝司さんが、8日（日）のGAME2にマクセルイズミ株式会社九州事業所所長の稲田浩司さんが登場する。

また、両日ともに大抽選会開催を開催。入場時に抽選券を配布、ハーフタイム冒頭にMCより当選発表し、試合終了後に景品のプレゼントとチェキ撮影を予定している。景品はマクセルイズミ株式会社の防水USB 6枚刃シェーバーが各日1台、USB毛玉取り器 毛玉とるとるが各日各色1台（計4台）。なお、先着の来場者プレゼントとして観戦者限定のバックにもなるシートクッションも用意される。

さらに、マッチデー記念のX企画も実施。抽選で2名にマッチデー記念Tシャツ（XLサイズ）と毛玉とるとるのセットをプレゼントするとのこと。応募はカノアとマクセルイズミ株式会社の公式Xアカウントをフォローの上、該当の投稿をリポストすることで可能に。応募締め切りは2月3日（火）23:59、1週間以内に抽選を行い、当選者にはDMで連絡を行う。

イベント目白押しのこの機会をお見逃しなく。