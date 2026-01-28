スタイルアップ狙うなら“この1足”！【ZARA】大人が履きたい「厚底シューズ」

「脚を長く見せたい」「ロング丈の洋服をバランス良く着こなしたい」そんな大人女性におすすめなのが、スタイルアップを狙える厚底シューズ。今回は【ZARA（ザラ）】から、大人に似合いそうな上品な厚底シューズをピックアップしました。

クラシカルなのに今っぽい厚底のローファー

【ZARA】「厚底ローファー」\7,990（税込）

クラシカルなムードを醸し出す黒のローファー。美しい光沢とさりげないアクセントになるメタルディテールが、高級感を漂わせます。シンプルなデザインで合わせやすく、4.5cmの厚底が今っぽい足元に仕上げてくれそう。きちんと感がありながらスタイルアップも狙えて、一度履けば手放せなくなるかも。

スニーカー感覚で履けるバレリーナシューズ

【ZARA】「プラットフォーム スポーツ バレリーナシューズ」\6,990（税込）

スポーティーなデザインが、コーデのアクセントになりそうなバレリーナシューズ。アッパーにはスエード調素材が使われており、深みのあるブラウンも相まって上品さも感じられます。7cmの厚底で、履くだけでスタイルアップが期待できそう。裾丈長めのボトムスと合わせれば、脚が長く見えるかも。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M