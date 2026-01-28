持ち歩いて自慢したーーいッ！！【セリア】愛らしいデザインがツボ♡「小物雑貨」

思わず手に取りたくなるような愛らしいデザインの「小物雑貨」は、いくつあっても嬉しいもの。100円ショップの【セリア】でも、そんな愛らしい小物雑貨が手に入ります。言葉では上手く伝えられないけど、なぜか心惹かれてしまう雑貨の数々は、持っているだけで気分も上がるはず。そこで今回は、持ち歩きたくなる愛らしい小物雑貨を紹介します。

なんともいえない表情にキュン

カプセルトイの景品にもありそうな、ちょっとクセになる愛らしい表情が特徴の「餃子ぬいぐるみキーチェーン」。具の部分がちょうど顔のようになっており、ちょっと不満げにも見えるのが可愛いポイントです。触り心地も良さそうなのでバッグなどに付けたら、ついつい触ってしまいそう。顔のデザインは2種類なので、もう1つの表情も店頭でぜひ探してみて。

今年の運気が上がりそう

少しゆるさを感じる「もちっとポニー マスコットキーホルダー」。2026年の干支と同じ、馬をデザインしたキーホルダーです。馬の色味は全部で3色あり、ほかにも濃いブラウンやグレーのものがあります。@risa_.pianoさんは、同じくセリアで購入した「しめ縄飾り」とキーホルダーを組み合わせて、今年のお正月アイテムを作ったんだとか。マスコットの愛らしい表情を見ていると、今年の運気も上がりそうです。

昭和レトロなフエキくんに癒される

「どうぶつのり」でおなじみのキャラクター、フエキくんが刺繍された「メロ刺繍タオルハンカチ」。タオルの色味は、フエキくんの特徴でもあるイエローですが、実物よりも淡い色合いなので普段使いにもぴったりです。タオルに施されたフエキくんが、どこか懐かしさを感じさせる表情でハンカチを取り出すたびに癒されます。

遊び心いっぱいの収納ケース

「ミニ収納ケース 目玉焼き」は、見ての通り、目玉焼きをモチーフにしたデザインがポイントです。サイズは約90mm × 90mmと小さめで、絆創膏やリップクリームを入れるのにちょうどいい大きさとなっています。目玉焼きのほかにパンケーキと食パンもあり、全種類揃えると可愛さも倍増しそう。大人はもちろん、子ども用の小物入れにしても喜ばれそうです。

ほっこり癒される【セリア】の「小物雑貨」の数々。もちろん、どれも\110（税込）なので、気になったらすぐ手に取れる価格なところもポイントです。持っていると気分が上がる愛らしいデザインばかりなので、ぜひ外出時に持ち歩いてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mii___rya様、@risa_.piano様、@100kin_mag様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる