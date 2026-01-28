◆第４０回根岸Ｓ・Ｇ３（２月１日、東京競馬場・ダート１４００メートル）追い切り＝１月２８日、栗東トレセン

エンペラーワケア（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ロードカナロア）は新コンビを組む西村淳也騎手が乗り、坂路で５６秒０―１２秒３をマークした。時計こそ平凡だが、パワフルな脚さばきで重賞勝ち馬の貫禄を感じさせた。杉山晴調教師は「スイッチを入れてもらうために、３週続けてジョッキーに乗ってもらった。今週は輸送もありますからね」と笑顔をみせた。先週の２１日は坂路で５０秒０の一番時計を出していて、負荷は十分にかけられている。

前走のサマーチャンピオン（佐賀）は０秒１差の２着。「いい競馬をしてくれたが、勝てなかったのが残念でしたね」とトレーナーは納得していない。昨年は４戦して勝てなかったが「ポテンシャルは高いし、スピードや能力の絶対値はＧ１クラスだと思います」ときっぱり。今年にかける思いは相当に強い。

２４年の当レースは２着馬に２馬身半の差をつけて重賞初勝利、同年の武蔵野Ｓも快勝と、東京コースとの相性もいい。「賞金加算のために地方を使っていたが、ベストの舞台に使えますからね」。ここで久々の勝利を手にして、Ｇ１の舞台へ駒を進める。（山下 優）