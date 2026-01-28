【 声優・小野友樹 】 「紺綬褒章」を受章 「天皇陛下から勲章を賜りました」「人生で1度は勲章を頂けるような貢献がしたいと幼少期から」 【黒子のバスケ・火神大我役】
人気アニメ作品「黒子のバスケ」の火神大我役や、「ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない」の東方仗助役などで知られる、声優の小野友樹さんが自身のＸを更新。
紺綬褒章を受章したことを報告しました。
小野友樹さんは「この度、天皇陛下から勲章を賜りました。」と綴ると写真をアップ。
投稿された画像では、小野友樹さんが賞状を受け取り笑顔を浮かべる様子や、授与されたメダルなどが見て取れます。
また、賞状には「日本国天皇は小野友樹に公益のため多額の私財を寄附したことについて紺綬褒章を授与する」と、記されています。
続けて「昨年のうちに内閣府の承認を頂き、先日正式に受け取らせて頂きました。」と、明かしました。
そして「実は祖父の家にも勲章があり、僕も人生で1度は勲章を頂けるような貢献がしたいと幼少期から思っておりました。」「微力ながら、これからもできる範囲での社会貢献をしていく所存です。」と、その思いを綴っています。
【 小野友樹さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】
誕生日：1984年6月22日(カニ座)
出身地：静岡県
血液型：AB型
特技：サッカー／ハイパーヨーヨー／スウィーツ食べ放題
趣味：卓球／ゴルフ／遊戯王カード
◆主な出演作品◆ ※公式サイトより引用※
●アニメ
「黒子のバスケ」：火神大我
「ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない」：東方仗助
「妖怪学園Y〜Nとの遭遇〜」：バケーラ、剣豪紅丸
「BEASTARS」：ルイ
「銀魂」：徳川茂茂
「遊☆戯☆王５D’ｓ」：鬼柳京介
●アプリ・ゲーム
「あんさんぶるスターズ」：大神晃牙
「グランブルーファンタジー」：グラン、ランスロット
「ディシディアファイナルファンタジーNT」：ロック・コール
「聖剣伝説3 TRIALS of MANA」：ホークアイ
「剣が君」：九十九丸
●特撮
「ウルトラマン列伝」：ウルトラマンベリアルの声
「宇宙戦隊キュウレンジャー」：バランス / テンビンゴールドの声
「環境超人エコガインダー」：エコガインダーの声
他多数
【担当：芸能情報ステーション】