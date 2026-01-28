昨年末をもってコールドスリープ（活動休止）をした、3人組音楽ユニット・Perfumeのかしゆかさん（37）が27日、トレードマークのロングヘアをばっさりカットし、イメチェンした姿を自身のインスタグラムを通じて公開し、話題になっています。

■大胆イメチェンした姿をインスタグラムで公開

かしゆかさんは自身のインスタグラムではさみの絵文字と共に「New me.」とつづり、タンクトップにジーンズ姿で、ロングヘアからミディアムヘアへ大胆にイメチェンした写真や、自身の髪を切る様子など、全12枚の写真を公開しました。この投稿にPerfumeメンバーの、のっちさん（37）あ〜ちゃん（36）もいいね!で反応しています。

■かしゆか「今しか出来ないことを。」 カットの理由を明かす

インスタグラムのストーリーズで、「今しか出来ないことを。」の言葉から始め、「コールドスリープに入ると決まった時、真っ先にヘアドネーションが浮かびました。Perfumeのかしゆかとしての象徴であった髪が形を変えてまた誰かの役に立てる。その選択を出来るのは今しかない、と」と髪を切った理由について明かしました。

■驚きの変化にファンからは“新しいゆかちゃんに出会えた”

またヘアドネーションの詳細について語り、かしゆかさんは「私は40cm以上で送らせてもらいました。」とカットした髪の長さを明かしました。最後に「今回のことをきっかけにヘアドネーションに興味を持ってもらえたら、そして調べたり、自分にも出来るかな？と想像してもらえたら嬉しいです」と自身の思いをつづりました。

デビューから活動休止に至るまで、黒髪ロングを貫いてきたかしゆかさんの変化にファンからは“大人っぽくなった！”や、“短いのも似合う”、“新しいゆかちゃんに出会えた”などの驚きの声や、“似合いすぎる”、“ミディアムも素敵”など、喜びの声が上がっています。