現在58歳のパート主婦。月収10万円で1年間、厚生年金に入ると、将来もらえる年金はいくら増える？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。
今回は、現在58歳のパートの方が、月収10万円で1年間、厚生年金加入すると、どのぐらい年金が増えるのかについてです。
老齢厚生年金受給額の計算式は、厚生年金保険に加入していた期間（平成15年3月までと平成15年4月以降）によって分かれており、合計した金額となります。
今回は、相談者が月額10万円（賞与なし）で、厚生年金保険に1年間加入した場合の老齢厚生年金の受給額を計算します。このケースでは下記の計算式を使用します。
▼平成15年（2003年）4月以降の加入期間の計算式
平均標準報酬額×5.481／1000×平成15年4月以降の加入期間の月数
（※昭和21年4月1日以前生まれの人については、給付乗率が異なります）
では、相談者の老齢厚生年金がどれくらい増えるのか計算をしてみます。
10万円×5.481／1000×12カ月≒6577円（年額）
6577円（年額）に端数処理等がされ、年金額を月額に直すと約548円。つまり相談者は1カ月当たり約548円、年額約6577円、もらえる老齢厚生年金額が増えることになります。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
