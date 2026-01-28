お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは1月28日、自身のInstagramを更新。お笑いコンビ・ペナルティのワッキーさんからの誕生日プレゼントを披露しました。（サムネイル画像出典：庄司智春さん公式Instagramより）

写真拡大

お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは1月28日、自身のInstagramを更新。お笑いコンビ・ペナルティのワッキーさんからの誕生日プレゼントを披露し、ファンから注目が集まっています。

【写真】ワッキーからの粋なプレゼント

「誕生日プレゼント頂きました」

庄司さんは「ペナルティワッキーさんから誕生日プレゼント頂きました」とつづり、5枚の写真を掲載しました。1枚目には「TOMOHARU50　MIKITY40」と文字がプリントされたTシャツを着た庄司さんが写っています。さらに4、5枚目には、若かりし頃のワッキーさんと庄司さんのツーショットも。

庄司さんはTシャツについて「実はワッキーさんは誕生日の人に名前と年齢がプリントされているオリジナルTシャツを贈るおじさんなんです」と明かし、「ワッキーさん、ありがとう！勝負部屋着として着させて頂きます」とコメントしました。

この投稿にファンからは、「え〜〜いいなぁ」「かっこいい！」「素敵な関係」「若い頃もイケメン！笑顔がまた良いんだよね〜」との声が寄せられています。

「50歳おめでとう！」

1日に50歳の誕生日を迎えていた庄司さん。2日のInstagramの投稿では、「おい！庄司智春！50歳おめでとう！お前最高だな！周りに超恵まれるから感謝しろよ！！そしてもっともっと頑張れよ　マジでおめでとう！」とつづり、笑顔でバースデーケーキを持つ姿を披露していました。
(文:勝野 里砂)