「若い頃もイケメン！」庄司智春、芸人仲間からのプレゼント＆若かりし日の写真公開「素敵な関係」
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは1月28日、自身のInstagramを更新。お笑いコンビ・ペナルティのワッキーさんからの誕生日プレゼントを披露し、ファンから注目が集まっています。
【写真】ワッキーからの粋なプレゼント
庄司さんはTシャツについて「実はワッキーさんは誕生日の人に名前と年齢がプリントされているオリジナルTシャツを贈るおじさんなんです」と明かし、「ワッキーさん、ありがとう！勝負部屋着として着させて頂きます」とコメントしました。
この投稿にファンからは、「え〜〜いいなぁ」「かっこいい！」「素敵な関係」「若い頃もイケメン！笑顔がまた良いんだよね〜」との声が寄せられています。
「誕生日プレゼント頂きました」庄司さんは「ペナルティワッキーさんから誕生日プレゼント頂きました」とつづり、5枚の写真を掲載しました。1枚目には「TOMOHARU50 MIKITY40」と文字がプリントされたTシャツを着た庄司さんが写っています。さらに4、5枚目には、若かりし頃のワッキーさんと庄司さんのツーショットも。
「50歳おめでとう！」1日に50歳の誕生日を迎えていた庄司さん。2日のInstagramの投稿では、「おい！庄司智春！50歳おめでとう！お前最高だな！周りに超恵まれるから感謝しろよ！！そしてもっともっと頑張れよ マジでおめでとう！」とつづり、笑顔でバースデーケーキを持つ姿を披露していました。
(文:勝野 里砂)