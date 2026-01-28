¡ÖÊÑ²½µå¤ò²òÊü¤¹¤ë¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2Ç¯ÌÜ¤Î¥É¥é1±¦ÏÓ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î48¾¡±¦ÏÓ¤ÎàËâµåá¤ËÄ©Àï¡¡ÀèÇÚ¤Ë¤Ï¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×³Ø¤Ö
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂ¼¾åÂÙÅÍÅê¼ê¡Ê18¡Ë¤¬28Æü¡¢2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£µ¨¤Î1·³½é¾¡Íø¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£Ê¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤Çº£Ç¯½é¤á¤ÆÎý½¬¤·¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÎ©¤Ã¤¿Êá¼ê¤Ë21µå¤òÅê¤²¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÏÊÑ²½µå¤òà²òÊüá¤·¡¢Á´µå¼ï¤ò»È¤Ã¤ÆÂÇ¼Ô¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¡£1·³¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë¡¦¿À¸Í¹°ÎÍ¹â¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿ºòµ¨¤Ï±¦Éª¤È¹ø¤Î±ê¾É¤Î¤¿¤á¸ø¼°ÀïÅÐÈÄ¤Ê¤·¡£1·î¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ÏÂçÄÅÎ¼²ðÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î»³²¬ÂÙÊåÅê¼ê¡Ê30¡Ë¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¡¢2¿Í¤«¤é¿·µå¼ï¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Åêµå¤ÎºÝ¤Ë¡Öº¸Â¦¤ÎÂÎ´´¤¬È´¤±¤ë¡×¤¿¤á¡¢¹ø¤Ê¤É¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»³²¬¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡ÖÂÎ¤ò¤³¤¦Æ°¤«¤·¤¿¤¤¤«¤é¤³¤ó¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡£¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¥¸¥ã¥ó¥×¡Ä¡£ÂÎ´´¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÃÃ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇÄÌ»»48¾¡¤Î»³²¬¤ËàËâµåá¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë½Ä¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢Æ±15¾¡¤ÎÂçÄÅ¤Ë¤ÏÄ¾µå¤Èµ°Æ»¤¬¶á¤¤¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÅÁ¼ø¤µ¤ì¤¿¡£ºòµ¨¤ÏÄ¾µå¤È¥«¡¼¥Ö¤òÃæ¿´¤Ë¹Ê¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2¡¦1¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤òÁ°¤Ë¡Öº£Ç¯¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Á´µå¼ï¤¬·è¤áµå¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¿·µå¼ï¤Î½¬ÆÀ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÍýÍ³¤ò¡¢Â¼¾å¤Ï¡ÖÊÑ²½µå¤ÏÈ¬¤Ä¤¢¤ë¤±¤É¡¢µåÂ®ÂÓ¤¬Â®¤¤¤Î¤ÈÃÙ¤¤¤Î¤ËÊ¬¤«¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¡£¿¿¤óÃæ¡Ê¤ÎµåÂ®ÂÓ¤¬¡Ë¤¬Íß¤·¤¯¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤â¿·µå¼ï¤ò»î¤·¤¿¡£¡Ö5¡¢6³ä¤ÎÎÏ¤ÇÅê¤²¤¿¡£2µå¼ï¤Ï¤¤¤¤¼ê±þ¤¨¤À¤Ã¤¿¡×¡£¥É¥é1±¦ÏÓ¤Î2Ç¯ÌÜ¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë