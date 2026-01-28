本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
1/28
EUR/USD
1.1700（25.0億ユーロ）
1.1710（5.87億ユーロ）
1.1750（10.0億ユーロ）
1.1800（19.0億ユーロ）
1.2000（5.90億ユーロ）
1.2050（8.71億ユーロ）
1.2200（10.0億ユーロ）
USD/JPY
157.00（6.59億ドル）
GBP/USD
設定なし
ユーロドルは1.2000と1.2050に中規模設定、ドル円は157.00と離れた水準の設定のみ、ポンドドルは特段の設定みられず
1/28
EUR/USD
1.1700（25.0億ユーロ）
1.1710（5.87億ユーロ）
1.1750（10.0億ユーロ）
1.1800（19.0億ユーロ）
1.2000（5.90億ユーロ）
1.2050（8.71億ユーロ）
1.2200（10.0億ユーロ）
USD/JPY
157.00（6.59億ドル）
GBP/USD
設定なし
ユーロドルは1.2000と1.2050に中規模設定、ドル円は157.00と離れた水準の設定のみ、ポンドドルは特段の設定みられず