本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模



1/28



EUR/USD

1.1700（25.0億ユーロ）

1.1710（5.87億ユーロ）

1.1750（10.0億ユーロ）

1.1800（19.0億ユーロ）

1.2000（5.90億ユーロ）

1.2050（8.71億ユーロ）

1.2200（10.0億ユーロ）



USD/JPY

157.00（6.59億ドル）



GBP/USD

設定なし



ユーロドルは1.2000と1.2050に中規模設定、ドル円は157.00と離れた水準の設定のみ、ポンドドルは特段の設定みられず

