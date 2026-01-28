戦後80年が明けた今年も、テレビ信州では戦争をテーマにした特集をお伝えしていきます。



81年前の傷痕が残る沖縄。高校生にその歴史を伝えたのは、ほぼ同世代の大学生でした。



※2025年12月 松本蟻ケ崎高校※



信大3年・照屋規翔さん（沖縄・糸満市出身）

「何が問題かというとありすぎて書けないんですけど、例えば騒音。皆さんは模試とかあるかな？僕たちのときは英語のリスニング中にオスプレイが上空に飛んできて、その日のリスニングが受けられなくて模試が中止にな っちゃったとか」





松本蟻ケ崎高校２年生「実際に沖縄に行ってみて新たに感じた事とか何かありま したか？」信大3年・清水克樹さん（山梨・甲府市出身）「空を見てみると分かると思うんですけど、けっこう頻繁に戦闘機だったりとかオスプレイとかあるんですよ。そういった“非日常”。僕たち にとっての“非日常”が、沖縄にとっては日常的である事がそこ からもよく分かりました」去年12月、沖縄への研修旅行を控えた高校2年生を対象に行われた出前講座。沖縄戦や戦後の沖縄を少しでも知る機会にしてほしい。 地元・信州大学の学生が企画し講師も務めました。彼らは 大学生の有志団体「沖縄と私たち」のメンバー。沖縄に根を下ろす問題を「自分事」として捉えたい。そんな思いを持つ仲間が集まりおととし発足しました。兵庫や岡山、韓国の大学の学生も加え、現在9人で活動しています。このうち3人は、沖縄戦の激戦地・糸満市の出身です。信大経法学部3年 照屋規翔さん（糸満市出身）「うちの照屋家では戦争の話を一切しちゃだめな雰囲気があって…ひいおばあちゃんがいたん ですけど、ひいおばあちゃんも年齢からして、当時1945 年には14～15歳ぐらいだったので、糸満市の激戦区の出身だ ったので、必ず何かしら接点があると思ってたんですけど、親からはその話は聞いちゃだめだよと ずっと言われていたので。そのま ま亡くなってしまって（戦争の）話は聞けなかった。やっぱりそういう雰囲気だったり家族のルールから、やっぱり戦争って何だろうな…、悲しかったとかだけでまとめら れなくて。もしかすると僕のひいおばあちゃんは、そういうショック、悲しい出来事を孫たちに教えたくな いと思ったのだと思う」照屋さんとともに団体を立ち上げた清水克樹さん。将来は医療や人権問題に関わりたいと考えています。信大医学部3年・清水克樹さん（甲府市出身）「小さい頃にベトナムに住んでいたことがあって。まだその時にベトナム戦で傷ついて手足がない方が路地にいたりとか、そういったことを見てい たので、そこは今振り返るとつながっているのかなと思ってい ます」戦争の傷痕が残る環境で幼少期を過ごした25歳。日本で唯一地上戦があった沖縄に縁があると感じています。これまで5回、現地に足を運んだといいますが…。信大医学部3年・清水克樹さん（甲府市出身）「観光は最初の一回だけでした。沖縄のことを知れば知るほどもう観光では行けないというか、申し訳なさが勝つので楽しむ事ができなくなってきています」去年仲間と訪ねた戦後80年の沖縄。名護市・辺野古の海では米軍基地の建設工事を目の辺りにしました。信大経法学部3年 照屋規翔さん（糸満市出身）「やっぱり沖縄に住んでいると、どうしても米軍基地が当たり前にある、オスプレイが当たり前にある生活をしていた」沖縄にいた頃は受け入れていた数々の現実。しかし、松本で大学生活を送り、仲間と活動する中で違った思いが生まれてきました。信大経法学部3年 照屋規翔さん（糸満市出身）「なんでこんなに基地が押し付けられてしまったんだろうと最初は思ってしまったり。そこは調べる中で皆で勉強をする中でこういう理由があったから沖縄になったんだなと納得する部分もあったんですけど、それよりも、それをどうにかして避けることができなかったのかなっていう風に」松本蟻ケ崎高校で2年生の担任を受け持つ並里賢先生。実は先生も沖縄出身で照屋さんとは卒業した小中学校も同じだったといいます。松本で知り合った事で今回の出前講座が実現しました。松本蟻ケ崎高校 並里教諭（糸満市出身）「やはり大学生。本当に世代的にも近い皆さんの話というのは、おそらく高校生に響くと思いますし、皆さんの姿をみて平和を発信 していく立場に自分たちがなっていくんだという意識を持つ子が、一人でも出てくれると、今回の学習はすごくいいものになると思う」信大経法学部3年 照屋規翔さん（糸満市出身）「沖縄県民は今も、いつ攻められるかわからないっていう状況の中生きている。特に基地の周りに住んでいる人たちはそう思って生きていると思い ます」大学生それぞれの視点から伝えた沖縄戦。高校生は「自分事」として捉えられたのでしょうか。松本蟻ケ崎高校２年生「米軍基地とかがあるだけで民間が巻き込まれるというのが、沖縄県の方が（基地が）多くな っちゃっているのが沖縄県の人たちにとってはすごい大変な生活になっちゃってるのかなって思いました」松本蟻ケ崎高校２年生「とても悲惨でとても悲しいです。（研修旅行では）昔戦争にあった悲惨な展示物とか見ると思うので、そういうのから命の大切さだったりを学んで後世に伝えていきたいと思います」