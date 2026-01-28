第1子出産の郡司恭子アナ、さまざまな“おうちごはん”披露に反響「どれも美味しそう」「飯テロ」「アレンジ上手い」
日本テレビの郡司恭子アナウンサー（35）が27日、自身のインスタグラムを更新。さまざまな“おうちごはん”を披露した。
【写真】「飯テロ」「アレンジ上手い」郡司恭子アナが披露したさまざまな“おうちごはん”
郡司アナは「おうちごはんまとめ」と、複数枚の食卓の写真を投稿。「友人からのお助けギフト、美味しいレトルトカレーが届いたのでグリルチキンと野菜をのせて」と、ギフトを上手に活用したアレンジ料理を紹介し、「大皿ドーンな献立が増えている今日この頃です」と、育児に追われる現在のリアルな食卓事情も明かした。
コメント欄には「郡司さんの手作りですか？」「どれも美味しそう」「飯テロですね」「アレンジ上手いですね、美味しそうです流石です」「ボリューム満点ですね」などの声が多数寄せられている。
郡司アナは、1990年6月生まれ、慶應義塾大学卒業。2013年、日本テレビに入社。『情報ライブ ミヤネ屋』や、『スッキリ』のニュースコーナーなどを担当。22年9月には、日本初となるアナウンサーの声から生まれた女性向けファッションブランド『Audire』（アウディーレ）を立ち上げた。プライベートでは25年5月に結婚を発表し、同年12月に第1子の出産を報告していた。
