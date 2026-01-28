２８日のＴＢＳ「水曜日のダウンタウン」は、前週に「緊急生放送」として放送され、物議をかもして「放送事故ｗ」と炎上祭りとなった高野正成の１０ｍ高飛び込み台企画の続編が予告されている。

昨年１１月放送の「水ダウ」企画「紙飛行機×高飛び込みキャッチ」に参加するも１人だけ高さ１０ｍからプールに飛び込めなかった高野正成を再び高飛び込み台に立たせ、生放送の「圧」で飛び込みを促す企画だったが…。前週は、日比麻音子アナが地上から呼びかけ、高野が飛び込み台でゴネ続け、最後まで飛び込めずに終了。日比アナが「このチャレンジの続きは、また来週、引き続き生放送で」と告知して、騒然となっていた。

２８日、「水ダウ」公式や、番組を手がける藤井健太郎氏のＸには、「さすが」「また生放送？」「ほんとにやると思わなんだ」「来週まで続いてもええぞｗｗ」「３週目あるのかないのかｗ」「来週まで続いてもええぞｗｗ」「１０ｍ高飛び込みと思わせといて別の説用意してそう」「高野飛べー」「もうええわ」と放送前から荒れ模様に。

飛ばない高野に圧をかけるため、浜田雅功を召喚するコールも起こっている。