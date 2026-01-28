大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のヴォレアス北海道は、2月7日（土）と8日（日）にリクルートスタッフィング リック＆スー旭川体育館で開催されるSVリーグ男子第13節 ウルフドッグス名古屋戦で行われるイベントを発表した。

日本航空プレゼンツで行われる本節では「VOREAS×けんスポ！特別企画」として両日ともにゲストが登場。2月7日のGAME1には小塚崇彦さんがゲスト出演する。小塚さんは男子シングルのフィギュアスケート選手として活躍した経歴を持ち、2010-2011シーズンには世界フィギュアスケート選手権で準優勝に輝いた。2016年に現役引退後はフィギュアスケートの普及などに努めている。

一方、8日のGAME2には寺本明日香さんがゲスト出演。寺本さんは元体操選手で、2012年のロンドンオリンピックに日本代表として出場。同大会では団体総合で8位入賞、個人総合で11位という結果を残している。現在は至学館大学の助教を務めている。

また、8日のGAME2終了後にはアフターマッチイベントを開催。戦いを終えた選手とMC SATORUさんと共に試合を振り返る。株式会社VOREASが運営するカフェ併設複合施設「RAWLAW BY VOREAS」を会場に行われ、17:45に開場、18:00にイベント開始が予定されている。