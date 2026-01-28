【40・50代ヘア】何年も同じボブ → それ、「レイヤー」で即・若見えカモ！？

長さを大きく変えなくても、髪のトップや表面にレイヤーで動きを出せば軽やかさが生まれ、ボブヘアの印象変化を狙えます。今回は人気美容師さんのInstagram投稿から、大人世代が取り入れやすく若見えしそうなレイヤーボブを紹介。今の王道ボブからイメチェンしたい人は、ぜひ参考にしてみて。

ひし形をつくるボブレイヤー

ボブにレイヤーを重ね、トップは毛束を揺らすように内へおさめたスタイル。首元でグッとくびれをつくり、全体はバランスのいいひし形シルエットに整えています。毛先はプツッと感を残しつつ外ハネにすることで、甘くなりすぎない印象に。ほんのりピンク味を感じるベージュカラーが、柔らかさと血色感をさりげなくプラスしています。

丸みと上品さを両立したレイヤーボブ

オリーブベージュの落ち着いた色味の上品なボブ。レイヤーでつくった毛束を重ね、ふんわりと丸みのあるシルエットに仕上げています。表面にもレイヤーを入れることで毛束感が生まれ、自然な立体感をプラス。ベースは内に入れておさまりを重視し、広がりやすさを抑えています。動きはあるのにまとまりがあり、きちんと感と軽やかさを両立した大人向けのレイヤーボブです。

クセを味方にするプチウルフボブ

ブラウンカラーのプチウルフボブ。トップは無造作風にセットしつつ、毛先を内へ入れ、丸みのあるフォルムを意識しています。首元でしっかりくびれをつくり、そこからベースを外ハネにすることでメリハリをプラス。少しクセがある髪質でも動きとしてなじみやすく、ラフさがこなれ感につながります。

質感で魅せる！ なめらかレイヤーボブ

耳あたりでふくらみをもたせたレイヤーボブは、くびれと外ハネのバランスがポイント。毛先にはプツッとしたラインを残し、軽やかさの中に今っぽいエッジを効かせています。暗髪をほんのりくすませたカラーが質感を引き立て、動くたびに柔らかな表情に。派手さは控えめでも、シルエットで差がつく仕上がりです。

writer：内山友里