UNFAIR RULEが、配信EP「ひびのかけら」リリースツアーの東京公演を本日28日に渋谷クラブクアトロで開催。公演上で新たな全国ツアーの開催をアナウンスした。

＜“ひびのかけら” tour＞東京公演は早々にチケットもソールドアウトし、熱気に満ち溢れた超満員の会場でEP収録曲を含む全20曲近くが披露された。今年リリースされた初のフィーチャリングソング「思い出になってよ (feat. 橘高 連太郎)」ではSunny Girlのボーカル橘高 連太郎がサプライズゲストとして出演し、楽曲がライブで初披露されるメモリアルな一夜となった。残すは追加公演として2月8日に開催されるSpotify O-WEST公演（チケットソールドアウト）を控えるのみとなっている。

このたび新たに告知された全国ツアーは＜UNFAIR RULE “Forgive me for being me” tour＞と題し、ワンマン／対バンを含む全22公演を開催する。神奈川・F.A.D YOKOHAMAを皮切りに、地元岡山・CRAZYMAMA 2ndRoomの2days公演ほか、11月22日の大阪・心斎橋BIGCATや11月25日の東京・Spotify O-EAST、そして北は北海道、南は沖縄までを含むUNFAIR RULEとしては最大規模の全国ツアーとなっている。チケットはオフィシャル最速先行がスタート。

■＜UNFAIR RULE “Forgive me for being me” tour＞

2026年

4月29日（水・祝）神奈川・F.A.D YOKOHAMA. 開場18:30 / 開演19:00 ※ONEMAN

問い合わせ：F.A.D YOKOHAMA 045-663-3842

5月16日（土）福島・郡山hip shot Japan 開場17:30 / 開演18:00 ※対バンあり

問い合わせ：GIPお問合せフォーム https://www.gip-web.co.jp/t/info

6月5日（金）青森・八戸ROXX 開場18:30 / 開演 19:00 ※ONEMAN

問い合わせ：GIPお問合せフォーム https://www.gip-web.co.jp/t/info

6月7日（日）北海道・札幌BESSIE HALL 開場17:30 / 開演18:00 ※ONEMAN

問い合わせ：WESS info@wess.co.jp

6月19日（金）愛知・名古屋THE BOTTOM LINE 開場18:30 / 開演 19:00 ※ONEMAN

問い合わせ：サンデーフォークプロモーション（052-320-9100）

6月26日（金）兵庫・music zoo KOBE 太陽と虎 開場18:30 / 開演 19:00 ※ONEMAN

問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888(12:00〜17:00 ※土日祝休）

7月11日（土）岡山・CRAZYMAMA 2ndRoom 開場17:30 / 開演18:00 ※対バンあり

問い合わせ：YUMEBANCHI(岡山) 086-231-3531 <平日12:00〜17:00>

7月12日（日）岡山・CRAZYMAMA 2ndRoom 開場17:30 / 開演18:00 ※ONEMAN

問い合わせ：YUMEBANCHI(岡山) 086-231-3531 <平日12:00〜17:00>

7月17日（金）沖縄・沖縄 Output 開場18:30 / 開演 19:00 ※対バンあり

問い合わせ：BASE CAMP 092-406-7737（平日12:00〜17:00) https://basecamp.jp.net

7月19日（日）鹿児島・鹿児島SR HALL 開場17:30 / 開演18:00 ※対バンあり

問い合わせ：BASE CAMP 092-406-7737（平日12:00〜17:00) https://basecamp.jp.net

7月20日（月・祝）長崎・長崎 STUDIO DO! 開場17:30 / 開演18:00 ※対バンあり

問い合わせ：BASE CAMP 092-406-7737（平日12:00〜17:00) https://basecamp.jp.net

8月1日（土）長野・松本ALECX 開場17:30 / 開演18:00 ※対バンあり

問い合わせ：松本ALECX 0263-38-0050

8月2日（日）岐阜・柳ヶ瀬ants 開場17:30 / 開演18:00 ※対バンあり

問い合わせ：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100

8月9日（日）奈良・奈良NEVERLAND 開場17:30 / 開演18:00 ※対バンあり

問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888(12:00〜17:00 ※土日祝休）

9月6日（日）福岡・BEAT STATION 開場17:30 / 開演18:00 ※ONEMAN

問い合わせ：BASE CAMP 092-406-7737（平日12:00〜17:00) https://basecamp.jp.net

9月11日（金）高松・高松 DIME 開場18:30 / 開演 19:00 ※ONEMAN

問い合わせ：デューク高松 087-822-2520（平日11:00〜17:00）

9月12日（土）愛媛・愛媛 Double-u Studio 開場17:30 / 開演18:00 ※ONEMAN

問い合わせ：デューク松山 089-947-3535（平日11:00〜17:00）

9月19日（土）石川・金沢 vanvanV4 開場17:30 / 開演18:00 ※ONEMAN

問い合わせ：vanvanV4 Tel : 076-223-7565 Mail：kanazawavanvanv4@yahoo.co.jp”

9月26日（土）広島・広島 CAVE-BE 開場17:30 / 開演18:00 ※ONEMAN

問い合わせ：YUMEBANCHI(広島). 082-249-3571 <平日12:00〜17:00>

10月9日（金）仙台・仙台MACANA 開場18:30 / 開演 19:00 ※ONEMAN

問い合わせ：GIPお問合せフォーム https://www.gip-web.co.jp/t/info

11月22日（日）大阪・心斎橋BIGCAT 開場 17:00 / 開演18:00 ※ONEMAN

問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888(12:00〜17:00 ※土日祝休）

11月25日（水）東京・Spotify O-EAST 開場18:00 / 開演19:00 ※ONEMAN

問い合わせ：Spotify O-EAST 03-5458-4681 チケットオフィシャル最速先行

【受付期間】1/28(水) 21:00 〜 2/4(水) 23:59

【当落・入金期間】2/7(土) 13:00 〜 2/11(水・祝) 21:00

【受付URL】https://eplus.jp/unfairrule/

◾️配信シングル「思い出になってよ (feat. 橘高 連太郎)」

2026年1月7日（水）リリース

配信：https://jvcmusic.lnk.to/unfairrule_OmoideniNatteyo

◾️＜UNFAIR RULE “ひびのかけら” tour＞追加公演

2026年2⽉8⽇（日）東京 Spotify O-WEST OPEN 17:00 / START 18:00 ※ワンマン

問い合わせ：Spotify O-WEST 03-5784-7088

■弾き語り公演情報

日程：2026年3月19日(木) OPEN 18:15 / START 19:00

会場：代官⼭UNIT

出演：⼭本 珠⽻(UNFAIR RULE),橘⾼ 連太郎(Sunny Girl)

問い合わせ：代官⼭UNIT（03-5459-8630）