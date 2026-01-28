Laura day romance、80年代をオマージュした新曲「winterlust」MV公開
Laura day romanceが、新曲「winterlust」のミュージックビデオを公開した。
1月21日に配信開始された「winterlust」は、JR東日本のキャンペーン「JR SKISKI」のCMソングとして書き下ろされた楽曲。ヒロインとして上坂樹里が出演する新CM、JR SKISKI「今だけは青い冬。」ゲレンデ篇が1月19日より放映されている。
1月28日に公開されたミュージックビデオは、80年代の海外音楽番組をオマージュしたパフォーマンス映像。特徴的なカメラワークやトランジションを取り入れた演出に加え、CGではなく現物のLaura day romanceロゴの電飾を使用し、テープで撮影されるなど、質感にまでこだわった本格的な仕上がりとなっている。監督は、前作「後味悪いや｜sour」に続き、大畑貴耶が務めた。
また、2025年12月にリリースしたアルバム『合歓る - bridges』収録曲の「orange and white｜白と橙」が積水ハウス「シャーメゾン」のCMソングに決定。ABEMAにて放映されている。本CMは、ABEMAの人気恋愛リアリティショー「今日、好きになりました。」とのタイアップCMで、田仲埜愛が出演している。
■「winterlust」
2026年1月21日リリース
JR SKISKI 2025-2026キャンペーン「今だけは青い冬。」CMソング
配信リンク：https://lnk.to/Ldr_winterlust
■3rdアルバム『合歓る - bridges』
2025年12月24日（水）リリース
CD：https://lnk.to/Ldr_wallsorbridges
配信：https://lnk.to/Nemuru_bridges
▼収録内容
01.何光年？｜how far…?
02.ライター｜lighter
03.分かってる知ってる｜yes, I know
04.プラトニック｜platonic
05.ランニング・イン・ザ・ダーク｜running in the dark
06.肌と雨｜skin and rain
07.恋人へ｜Koibitoe
08.making a bridge｜橋を架ける
09.orange and white｜白と橙
10.後味悪いや｜sour
◾️『合歓る - walls』
2025年12月24日（水）リリース
CD / PCCA-06450 / 2,900円（税込）
CD：https://lnk.to/Ldr_wallsorbridges
配信：https://lauradayromance.lnk.to/Nemuru-walls
▼収録内容
01.5-10-15 I swallowed｜夢みる手前
02.Sleeping pills｜眠り薬
03.Amber blue｜アンバーブルー
04.深呼吸=time machine
05.転校生｜a new life!
06.mr.ambulance driver｜ミスターアンビュランスドライバー
07.subtle scent｜微香性
08.プラットフォーム｜platform
09.smoking room｜喫煙室
10.渚で会いましょう｜on the beach
■＜Laura day romance hall tour 2026 “Fixing a hall”＞
2026年3月15日（日）宮城・トークネットホール仙台 大ホール
2026年3月28日（土）福岡・福岡国際会議場 メインホール
2026年4月4日（土）北海道・札幌教育文化会館 大ホール
2026年4月10日（金）大阪・NHK大阪ホール
2026年4月11日（土）愛知・岡谷鋼機名古屋公会堂 大ホール
2026年4月16日（木）東京・LINE CUBE SHIBUYA
▼チケット代金
・全席指定 ⼀般 5,800円（税込）
・全席指定 U-22割 5,000円（税込）
・着席指定 ⼀般 5,800円（税込）
・着席指定 U-22割 5,000円（税込）
詳細：https://lauradayromance.com/
