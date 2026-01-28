Laura day romanceが、新曲「winterlust」のミュージックビデオを公開した。

1月21日に配信開始された「winterlust」は、JR東日本のキャンペーン「JR SKISKI」のCMソングとして書き下ろされた楽曲。ヒロインとして上坂樹里が出演する新CM、JR SKISKI「今だけは青い冬。」ゲレンデ篇が1月19日より放映されている。

1月28日に公開されたミュージックビデオは、80年代の海外音楽番組をオマージュしたパフォーマンス映像。特徴的なカメラワークやトランジションを取り入れた演出に加え、CGではなく現物のLaura day romanceロゴの電飾を使用し、テープで撮影されるなど、質感にまでこだわった本格的な仕上がりとなっている。監督は、前作「後味悪いや｜sour」に続き、大畑貴耶が務めた。

また、2025年12月にリリースしたアルバム『合歓る - bridges』収録曲の「orange and white｜白と橙」が積水ハウス「シャーメゾン」のCMソングに決定。ABEMAにて放映されている。本CMは、ABEMAの人気恋愛リアリティショー「今日、好きになりました。」とのタイアップCMで、田仲埜愛が出演している。





■「winterlust」

2026年1月21日リリース

JR SKISKI 2025-2026キャンペーン「今だけは青い冬。」CMソング

配信リンク：https://lnk.to/Ldr_winterlust

■3rdアルバム『合歓る - bridges』 2025年12月24日（水）リリース

CD：https://lnk.to/Ldr_wallsorbridges

配信：https://lnk.to/Nemuru_bridges ▼収録内容

01.何光年？｜how far…?

02.ライター｜lighter

03.分かってる知ってる｜yes, I know

04.プラトニック｜platonic

05.ランニング・イン・ザ・ダーク｜running in the dark

06.肌と雨｜skin and rain

07.恋人へ｜Koibitoe

08.making a bridge｜橋を架ける

09.orange and white｜白と橙

10.後味悪いや｜sour

◾️『合歓る - walls』 2025年12月24日（水）リリース

CD / PCCA-06450 / 2,900円（税込）

CD：https://lnk.to/Ldr_wallsorbridges

配信：https://lauradayromance.lnk.to/Nemuru-walls ▼収録内容

01.5-10-15 I swallowed｜夢みる手前

02.Sleeping pills｜眠り薬

03.Amber blue｜アンバーブルー

04.深呼吸=time machine

05.転校生｜a new life!

06.mr.ambulance driver｜ミスターアンビュランスドライバー

07.subtle scent｜微香性

08.プラットフォーム｜platform

09.smoking room｜喫煙室

10.渚で会いましょう｜on the beach

■＜Laura day romance hall tour 2026 “Fixing a hall”＞

2026年3月15日（日）宮城・トークネットホール仙台 大ホール

2026年3月28日（土）福岡・福岡国際会議場 メインホール

2026年4月4日（土）北海道・札幌教育文化会館 大ホール

2026年4月10日（金）大阪・NHK大阪ホール

2026年4月11日（土）愛知・岡谷鋼機名古屋公会堂 大ホール

2026年4月16日（木）東京・LINE CUBE SHIBUYA ▼チケット代金

・全席指定 ⼀般 5,800円（税込）

・全席指定 U-22割 5,000円（税込）

・着席指定 ⼀般 5,800円（税込）

・着席指定 U-22割 5,000円（税込） 詳細：https://lauradayromance.com/