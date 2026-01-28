1月28日、元モーニング娘。の飯田圭織がInstagramを更新した。

【写真】モー娘。山崎愛生との上野動物園SHOTも公開

飯田は、自身のInstagramアカウントにて、「本日、1月28日は モーニング娘。と 一期メンバーのデビュー記念日です」「28周年となりました」と報告。

続けて、「今朝、いつもの様に慌ただしく子ども達のお弁当と朝食作りに追われていたら 日テレ『zip!』さんで1月28日はモーニング娘。の デビュー日と特集していただいており 娘と一緒に感動していました」「娘から全力の『ママおめでとーーーー』と ラブマシーンを踊ってくれました」と娘の微笑ましい行動も明かした。

その上で、「今もかっこよく続いて活動してくれているモーニング娘。28歳おめでとう」と投稿を締めくくり、自撮り写真を掲載した。

この投稿に対し、ファンからは、「おめでとうございます」「永遠の憧れです」「これからも応援します」「いつまでも美人ですね！」「娘さんとお祝いなんて最高のデビュー記念日ですね」「最強レジェンド」などのコメントが集まっている。

1998年にモーニング娘。初期メンバーとしてデビューした飯田は、2001年にはリーダーに就任し、2005年にグループを卒業。私生活では、12歳の息子・8歳の娘を育てる2児の母として子育てに奮闘している。

Instagramではモーニング娘。の現役メンバーとの交流を明かすこともあり、今月23日の投稿では、モーニング娘。’26の山崎愛生と上野動物園を楽しむ様子を公開していた。

画像出典：飯田圭織オフィシャルInstagramより

※山崎愛生の「崎」は、立つ崎