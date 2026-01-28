唇が魅力的だと思う「50代女性俳優」ランキング！ 2位「松嶋菜々子」、僅差の1位は？
All About ニュース編集部は12月8〜9日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「パーツ別×50代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。
この記事では「50代女性俳優の唇」に注目したランキングを紹介！ それでは、「唇が魅力的だと思う50代女性俳優」ランキングの結果を見ていきましょう。
2位に選ばれたのは松嶋菜々子さんです。松嶋さんは、モデル、キャンペーンガールを経て俳優デビュー。『やまとなでしこ』（フジテレビ系）、『家政婦のミタ』（日本テレビ系）など人気が高い作品で主演を務め、国民的な支持を獲得します。2026年もドラマ『おコメの女-国税局資料調査課・雑国室-』（テレビ朝日系）で主演を務めるなど人気です。
圧倒的な美貌を誇る松嶋さんは、唇をふくめバランスのよい顔立ちで、日本を代表する美人俳優として支持を集めています。
回答者からは、「化粧品のCMなどで口元がよく映るのを見たことがあり、女性らしさと上品さが備わっているなと感じた」（40代女性／神奈川県）、「唇から女性としての色気と知性を感じる」（20代女性／富山県）、「いつも美しい微笑みを浮かべているイメージがある」（30代女性／北海道）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは篠原涼子さんです。篠原さんは、1990年に東京パフォーマンスドールのメンバーとしてデビュー。ソロアーティストとして発売したシングル『恋しさとせつなさと心強さと』がメガヒットを記録します。
俳優としては、ドラマ『アンフェア』（カンテレ・フジテレビ系）や『ハケンの品格』（日本テレビ系）などがヒットし、2026年1月からは『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』（日本テレビ系）が放送されています。
そんな篠原さんは、ぷっくりした魅力的な唇を持つ俳優として有名です。顔のパーツでも特に唇が注目されることが多く、化粧品のCMにも数多く出演しています。
回答者からは、「ぷっくりとした感じがリップ映えして魅力的」（40代女性／東京都）、「唇が存在感があってチャームポイントだと思う」（40代女性／山形県）、「きゅっと上がった口角がずっとかわいいです」（30代女性／愛知県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
