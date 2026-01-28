「難癖過ぎる」VTuber、トレース疑惑を完全否定＆結論を発表。「ここまで丁寧に対応したのは誠実」
VTuberの神代あおいさんは1月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。トレース疑惑を完全否定すると共に、結論を発表しました。
【動画】VTuber、トレース疑惑を完全否定＆結論を発表
今回、ほかのVTuberのデザインをトレース・模倣した疑惑を掛けられ、騒動となっていた神代さん。26日には自身のYouTubeチャンネルにて『今話題になっている件について』と題したライブ配信を行い、その疑惑を完全に否定していました。また、同日のXの投稿では、担当したイラストレーターの「いか天」さんへ神代さん自身が送った「依頼内容」も公開しています。
SNS上では「応援してます」「難癖過ぎる」「そりゃ何も変えないよな」「ここまで丁寧に対応したのは誠実だと思う」「これだけイラスト増えてる昨今意図せず似ちゃう事は増えてくんだろうな」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「僕はこれからも戦い続け、活動して参りたいと思います」神代さんは「今回の騒動の結論について」と題し、1本の動画を投稿。「結論からお話しさせていただきます。私自身、この姿を変えたり絵師様などを変えるということは一切するつもりはございません」「僕はこれからも戦い続け、活動して参りたいと思います」と、今後の活動についての報告と決意を表明しています。
担当絵師も「パクリ・模倣はしておりません」「いか天」さんも27日、自身のXを更新。「今回のトレース・模倣疑惑の件について」と題し「私が出せる証拠全て提出致しましたし、質問にもお答え致しました」「決してトレースやパクリ・模倣はしておりません」と神代さんと同じく疑惑を真っ向から否定しました。また「制作にあたって、細かく制作過程を記録しておくことや入念な市場調査などするべきでしたし、私自身至らぬ点がございました」と、反省点もつづっています。
