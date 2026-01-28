【横浜初】ジョイナスのスターバックス新店にフルーツ選べる“フラぺ”登場！ 横浜ガイドが現地リポ
2026年1月28日、「スターバックス コーヒー 横浜ジョイナス2階店」がオープン。同店では3つのフルーツを選んで、自分だけの1杯を楽しめる「My フルーツ3 フラペチーノ(R)」を横浜市内で初めて提供します。
オープン前日に開催されたメディア取材会で“自分だけの1杯”をオーダーさせていただきました（画像は筆者撮影）。
【画像】横浜駅チカなのに107席!? 「最大級の広さ」を誇る店内を見る
新たにオープンする「スターバックス コーヒー 横浜ジョイナス2階店」はこれに続く2店舗目です。相鉄 横浜駅の2階改札を出てすぐの場所にあります。
横浜駅周辺に14店舗あるスターバックスの中で最大規模となる店舗面積で、席数は107席。営業時間は7:00〜22:30。
また、バリスタがドリンクを作るバーカウンターをぐるりと囲むように客席が配置されているのが特徴的。1人でも過ごせるカウンター席をはじめ、2人用の丸テーブル、ロングシートのソファ席、大きなコミュニティーテーブルを配置し、さまざまなニーズに対応します。
印象的な3枚のアートは、「コスタリカの動植物」「シアトルのスターバックス1号店のあるパイクプレイスマーケット」「中国雲南省のコーヒー農園」を描いたものです。同じ作家さんの作品とのこと。
自分の好みやその日の気分に合わせて、160通り以上のカスタマイズが可能。自分だけの果実感いっぱいのフラペチーノ(R)が味わえます。
異なるフルーツをミックスできるだけでなく、ミルクベース（スターバックスミルク、アーモンドミルク、ソイミルク、オーツミルク、ブレベ）のほかに、すっきりとした後味のティーベース（ブラックティー、パッションティー）が選べるのが◎。価格は、トールサイズのみで税込770円（店内利用）です。テイクアウト（税込756円）も可。
オーダーの際にどの組み合わせにしようか悩んでしまうので、レジで並ばずスマホでオーダーする「Mobile Order & Pay」を利用するのもおすすめです。
TEL：045-577-9986
営業時間：7:00〜22:30
定休日：不定休(文:田辺 紫)
オープン前日に開催されたメディア取材会で“自分だけの1杯”をオーダーさせていただきました（画像は筆者撮影）。
【画像】横浜駅チカなのに107席!? 「最大級の広さ」を誇る店内を見る
「スターバックス コーヒー 横浜ジョイナス2階店」について横浜駅西口のショッピングセンター「ジョイナス」には、すでに地下1階に「横浜ジョイナス店」があります。
横浜駅周辺に14店舗あるスターバックスの中で最大規模となる店舗面積で、席数は107席。営業時間は7:00〜22:30。
バーカウンターを中心に客席を配置スターバックスの店舗は、ひとつとして同じものはありません。同店は、木のスターバックスのサインをはじめ、木を使った温かみを感じる内装となっています。
また、バリスタがドリンクを作るバーカウンターをぐるりと囲むように客席が配置されているのが特徴的。1人でも過ごせるカウンター席をはじめ、2人用の丸テーブル、ロングシートのソファ席、大きなコミュニティーテーブルを配置し、さまざまなニーズに対応します。
印象的な3枚のアートは、「コスタリカの動植物」「シアトルのスターバックス1号店のあるパイクプレイスマーケット」「中国雲南省のコーヒー農園」を描いたものです。同じ作家さんの作品とのこと。
横浜市初登場！ 「My フルーツ3 フラペチーノ(R)」160通り以上のカスタマイズ「My フルーツ3 フラペチーノ(R)」は、ブレンドするフルーツ、ベース、カップインするフルーツ、ホイップクリームのフルーツを選べるカスタマイズ型のフラペチーノ(R)。2026年1月末現在、同店を含む34店舗でのみ取り扱っているレアなメニューです。
自分の好みやその日の気分に合わせて、160通り以上のカスタマイズが可能。自分だけの果実感いっぱいのフラペチーノ(R)が味わえます。
異なるフルーツをミックスできるだけでなく、ミルクベース（スターバックスミルク、アーモンドミルク、ソイミルク、オーツミルク、ブレベ）のほかに、すっきりとした後味のティーベース（ブラックティー、パッションティー）が選べるのが◎。価格は、トールサイズのみで税込770円（店内利用）です。テイクアウト（税込756円）も可。
オーダーの際にどの組み合わせにしようか悩んでしまうので、レジで並ばずスマホでオーダーする「Mobile Order & Pay」を利用するのもおすすめです。
「スターバックス コーヒー 横浜ジョイナス2階店」情報住所：横浜市西区 南幸1-5-1 ジョイナス2F
TEL：045-577-9986
営業時間：7:00〜22:30
定休日：不定休(文:田辺 紫)