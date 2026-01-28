¡ÖÇ¯ÎðÉÔ¾Ü¤¹¤®¤ë¡×¾åÅÄÎµÌé¡¢STARTO¸åÇÚ¥¢¥¤¥É¥ë¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤Ê¤ó¤Ç40Âå¤Ç¤³¤Î²Ä°¦¤µ¤¬¤Ç¤ë¤Î¤«¡×
¸µKAT-TUN¤Î¾åÅÄÎµÌé¤µ¤ó¤Ï1·î28Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Travis Japan¤ÎÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾åÅÄÎµÌé¡õÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö2¿Í¤È¤âºÇ¹â¤Ë²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¿¤Ä¤Î¤¨¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¬¥µ¥¤¥³¡¼¤¹¤®¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç40Âå¤Ç¤³¤Î²Ä°¦¤µ¤¬¤Ç¤ë¤Î¤«¤Û¤ó¤ÈÉÔ»×µÄ¡×¡Ö¤¿¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Û¤ó¤È¤ËÇ¯ÎðÉÔ¾Ü¤¹¤®¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¾¡Ìî Î¤º½)
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾åÅÄÎµÌé¡õÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È
¡ÖÂÐÃÌ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¾åÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖYouTube¡¡¤Î¤¨¤ë¤Î·ä´Ö»þ´Ö¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¡¡ÂÐÃÌ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¡À§Èó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÄ¤¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¤È´ã¶À¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¾åÅÄ¤µ¤ó¤È¡¢¹õ¤¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¤òÃå¤¿ÀîÅç¤µ¤ó¤¬¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿2¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤«¤é¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë1Ëç¤Ç¤¹¡£
ÀîÅç¤µ¤ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±éÀîÅç¤µ¤ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Î¤¨¤ë¤Î·ä´Ö»þ´Ö¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¾åÅÄ¤µ¤ó¡£2025Ç¯6·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¾®Àâ¡Ø¤³¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤ä¡¢Æ±Ç¯11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿KAT-TUN¤Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡ÖBreak the KAT-TUN¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:¾¡Ìî Î¤º½)