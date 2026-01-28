女のコからも高評価間違いナシ♡ こなれ感あふれる【シャツコーデ】まとめ

コーデを組みあわせるうえでいちばん難しいのが、“いい感じ”と“やりすぎ”の境界線。そこで今回は、女のコウケも抜群な「シャツコーデ」を3つご紹介します♡ ゆるっと重ねるレイヤードを軸に、きれいめにもカジュアルにも寄せられるシャツの選び方＆着こなしテクをチェックして。

ピタッとさせすぎないシャツ使いのレイヤードをマスターするべき♡ 清潔感の代表格ともいえるシャツは、こなれ感をアピれる重ね着にもってこい♡ ただし、ボディラインの強調は女のコウケ×と心得て！

Cordinate フォーマルなボウタイシャツはカジュアル要素をプラス メンズライクに見えがちなあわせも、シャツの力でキレイめな仕様に。 ニットプルオーバー 16,500円／アプワイザー・リッシェ ボウタイシャツ 8,800円／rienda（バロックジャパンリミテッド）デニムパンツ 5,990円／NADIA FLORES EN EL CORAZON

Cordinate いいコちゃんなワンピはミニすぎない丈が大人っぽ クセのあるシャツでこなれ感をプラス。 ワンピース 20,900円／アプワイザー・リッシェ シャツ 9,790円／dazzlin サングラス 1,760円／SPINNS バッグ 9,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパ ン ）ロングブーツ39,600円／ALM.

Cordinate 黒ベースにさらっとはおって品よくハンサムに 清潔感たっぷりな爽やかブルーのシャツに、バルーンスカートの甘さがスポMIXな雰囲気を演出。 シャツ 18,700円、バルーンスカート 16,500円／ともにリランドチュール タートルニットトップス 5,940円／EMODA ルミネエスト新宿店 キャップ 6,600円／Mardi Mercredi（MARDI MERCREDI JAPAN）スニーカー 15,400円／Rockfish Weatherwear（blaseout）ソックス／スタイリスト私物 撮影／藤原宏（Pygmy Company）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／Kanako（TRON）モデル／村瀬紗英、 三浦理奈、 中川紅葉（以上本誌専属）

