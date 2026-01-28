女のコからも高評価間違いナシ♡ こなれ感あふれる【シャツコーデ】まとめ
コーデを組みあわせるうえでいちばん難しいのが、“いい感じ”と“やりすぎ”の境界線。そこで今回は、女のコウケも抜群な「シャツコーデ」を3つご紹介します♡ ゆるっと重ねるレイヤードを軸に、きれいめにもカジュアルにも寄せられるシャツの選び方＆着こなしテクをチェックして。
ピタッとさせすぎないシャツ使いのレイヤードをマスターするべき♡
清潔感の代表格ともいえるシャツは、こなれ感をアピれる重ね着にもってこい♡ ただし、ボディラインの強調は女のコウケ×と心得て！
Cordinate フォーマルなボウタイシャツはカジュアル要素をプラス
メンズライクに見えがちなあわせも、シャツの力でキレイめな仕様に。
Cordinate いいコちゃんなワンピはミニすぎない丈が大人っぽ
クセのあるシャツでこなれ感をプラス。
Cordinate 黒ベースにさらっとはおって品よくハンサムに
清潔感たっぷりな爽やかブルーのシャツに、バルーンスカートの甘さがスポMIXな雰囲気を演出。
撮影／藤原宏（Pygmy Company）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／Kanako（TRON）モデル／村瀬紗英、 三浦理奈、 中川紅葉（以上本誌専属）
村瀬紗英
中川紅葉
三浦 理奈
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海