NARS新色で叶える透明肌♡名品パウダーに待望シェード

アジア地域で販売個数No.1*を誇るNARSの名品「ライトリフレクティングセッティングパウダープレストN」に、待望の新色が仲間入り。光を反射して透明感を引き出すアイコニックな仕上がりはそのままに、より繊細なスキントーンへ進化しました。赤みや肌悩みを自然にぼかし、まるで素肌そのものが美しくなったかのような洗練肌へ。毎日のメイクが楽しみになる、新たな一色に注目です。

光を操る名品パウダーの魅力

NARS独自のライト・リフレクティング・コンプレックス™*¹を配合し、光を巧みに反射して肌に澄んだ透明感をもたらします。小ジワや毛穴などの肌悩みを自然に目立たなくし、均一でなめらかな印象へ。

さらに保湿成分グリセリン配合で、乾燥を防ぎながら快適な肌状態をキープ。テカリや化粧崩れを防止し、ルミナスな質感を長時間保ちます。

イニスフリーの名品が春仕様に♡チェリーブロッサム限定パウダー登場

新色で広がるスキントーン表現

FOG（新色）

新たに登場したシェードは、すべてのスキントーンに溶け込むニュートラルな設計。

ミネラルパウダー配合のフォトクロミックテクノロジーにより、太陽光やフラッシュ下でも白浮きせず、自然で健康的な肌色を演出します。

軽やかでウエイトレスなつけ心地はそのままに、素肌感をより引き立てる仕上がりへと導きます。

CRYSTAL

*BeauteResearch調べ。2022年-2024年アジア市場(中国・香港・日本・韓国・台湾・シンガポール・タイ)百貨店・ブティックのコンパクトパウダー売上個数

＊1・・・*アルゲ(海藻)エキス〔アスコフィルムノドスムエキス〕(なめらか成分)｜ポリネシアミネラル海水海水｜ライトアクティブ・マイクロプリズム〔酸化チタン、酸化鉄、マイカ〕(光反射成分)

新色で完成する洗練ルミナス肌

2026年2月13日(金)新発売の「NARSライトリフレクティングセッティングパウダープレストN」は税込価格6,490円。

新色FOG[品番]05555ライトと、CRYSTAL[品番]5894トランスルーセントの2色展開です。

ひとはけで続く透明感と、どんな光の下でも映える美肌仕上がり♡毎日のメイクを格上げしてくれるNARS新色を、ぜひ体感してみてください。