SNS用語で、今日の装いを意味する車名

ダイハツは2026年1月9日、幕張メッセで開催された「東京オートサロン2026」に、軽自動車「ムーヴ」をベースとしたカスタムカー「ムーヴ＃ootd」を出品しました。

「＃ootd」の読み方は「＃オー・オー・ティー・ディ」です。

「＃ootdは、“Outfit of The Day”の略で、今日の服装や、今日のコーディネートを意味するものです。主にインスタグラムやXなどのSNSで、ハッシュタグと共に使われています。クルマに乗るのではなく、着こなしているように、乗りこなしてほしいというのが狙いとなります」と、ダイハツのブースにいた担当者は説明します。

言われてみて、SNSを＃ootdで検索してみれば、ファッションをアピールする、おしゃれした若者の投稿が数多くヒットしました。日本だけでなく、英語や中国語での投稿もあります。なるほど！ 若い世代では、常識になっている用語なのでしょう。愛車のカスタムをSNSにアップするときに、＃ootdを使うのもいいかもしれません。

カスタムの狙いは、ルーキードライバーの最初の相棒というイメージです。「カジュアルなんだけど、頼りになるという感じですね。ブルーとホワイトのボディカラーは、スニーカーをイメージしています」とはダイハツの担当者。

特徴的なフロントグリルと、ホワイトのフェンダーアーチモールは、今回のために新規に作ったもの。ぶつかっても衝撃を吸収してくれそうな雰囲気が漂います。ヘッドライトの目じりの部分は、ボディ同色のカバーがついており、純正のきついつり目が、優しい雰囲気に変化。頼りになる気やすい顔つきでしょう。

ちなみに、ミラーのガーニッシュなど、細かなところは、ノーブルシックスタイルと呼ぶ純正オプション用品をベースに色を変えるなどして使用しているそうです。もともと金色を使った部品をホワイトに替えたことで、まったく違ったテイストになっています。

ホワイトのホイールは、コスミッククロスブラッドディーゼルの15インチ。タイヤはトーヨーのオープンカントリーH/T2を装着。

室内に目をやれば、シートとステアリングがデニム調に変更されています。これも今回のイベント用に新規製作したデニム調のカバーとか。「肩肘はらない、ゆるい感じを目指しました」とはダイハツの担当者の弁です。

このままの形で市販は難しいはずですが、自身の愛車をカスタムしようと考えたとき、こうしたテイストは、大いに参考になるはず。ぜひともチェックして覚えておきましょう。