＜恥知らずな提案？＞義妹と同じ月に出産予定。「祝いはお互いナシにしない？」⇒まさかの反応！
きょうだいや親戚では出産や子どもの入学などがあると、お祝いを渡すこともあるでしょう。子どもが関係することなので、子どもの人数が違うと渡す金額の合計も違ってしまいます。それに不満を感じると、きょうだいが揉めることもあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。
『わが家の3人目と義弟夫婦の2人目の予定日が来月の半ばです。義弟夫婦に「同じ月に生まれるから、お互いに出産祝いはなしにしましょう」と提案したところ、義妹が怒って、私たちや義両親とも疎遠にするとまで言っています。
向こうの言い分としては、義弟が結婚する前に私の1人目と2人目のお祝いを渡しているので、今回お祝いをなしにするのはずるいということです。義両親も私と同意見。がめつい義妹をどう抑えたらいいのでしょうか？』
義弟の子と同じタイミングでの出産ということもあり、投稿者さんは「今回のお祝いはお互いになしにする」提案をしました。でも義妹としては、義弟がお祝いを出した金額のバランスが悪いと感じ、ずるいと思ったようで、お祝いをなしにすることにかなり怒っている様子。投稿者さんはどうにか対処したいと考えているようですが、他のママたちからもさまざまな意見が寄せられています。
義弟が結婚する前のことはお嫁さんには関係ない
『自分と義弟が出会う前の話なんて関係ないじゃんね』
『自分が出会う前の彼が渡したお祝い金は彼女のものではないから、何にいくら使おうが関係ないよね。結婚したから彼のものは過去未来全て私の物！ とでも思っているんじゃないの？』
投稿者さんの1人目と2人目のお祝いは義弟が結婚する前のことですから、義弟が自分で判断したのでしょう。義妹には関係がない話ですから、過去のことを持ち出すのは筋違いなのかもしれませんね。義妹としては、夫（義弟）が損をしないようにしたいと考えているのかもしれませんが、義弟自身が何も言っていないのであれば、口出しをしない方がよいのではないでしょうか。
今回もお祝いを渡したら、余計に損してない？
『今回お互いにお祝いを渡したら、自分たちが尚更損するのにね。まさかもらうだけもらって、投稿者さんたちには渡さないつもりだったのかしら？』
『お互い同額のお祝いをあげて内祝いをあげたら義妹さんは満足なのかな？ 内祝い分、損していると思うんだけれど』
独身だった時期を含め義弟がお祝いを渡した金額を考えると、今回もお祝いを渡すことでその金額が増えるだけです。義妹がお祝いで損をしていると認識していて、その分を取り返したいのであれば、自分たちはお祝いを渡さないほうがいいのでは……。またお祝いをもらえば内祝いをすることになりますから、義妹が思うような結果にはならないかもしれませんね。
『投稿者さんのところも義弟のところも産まれるんだよね？ お互いなしにするなら損も得もしないと思うんだけど……』
お祝いなしを今回だけにするならば、お互いに損得もないでしょう。でも義妹は今後も一切のお祝いをなくすと考えているからこそ、投稿者さんに反発しているのではないでしょうか。もし投稿者さんが今度もお祝いを一切なくす意向であれば、話は少し違ってきそうです。
お祝いをもらってきた側が「お祝いなし」提案はちょっと……
『1人目、2人目のお祝いをもらっているのに、なしにしようと提案する方がおかしい』
『家族だからお祝いはなしと言うのに、どうして1人目と2人目は弟からもらったの』
『私が義妹の立場だったら、投稿者さんに出産祝いなしにしようと言われたら、今まではもらっておいてケチな人だなと思う』
投稿者さんはこれまでお祝いを2人分もらっています。義弟の方には1人分をあげていますが、渡したお祝いのトータルの金額が違っていますね。義妹としては、これまでの分をきちんと返してもらいたいでしょうから、投稿者さんの提案には納得ができないのでしょう。この先義弟に3人目が生まれたら金額的なバランスは取れるのでしょうが、それも不確定な話です。義妹からすれば、これまでもらっておいて今回はなしなんて、そんな都合のいい話はないでしょ？ ということなのかもしれませんね。
お祝いなしにするなら、これまでの分を返してから
『お祝いをなしにするなら、今までもらった分のお祝いはちゃんと返してからの方がいいと思う。もらえるときはしっかりもらっておいて、あげる側に立つと、途端に「なしにしましょう」と言う人がいるけれど、自分がどれだけ恥知らずなことを言っているのか自覚を持った方がいい』
『1人目と2人目でもらったお祝い分を、義弟夫婦にお祝いとして渡してからにすればよかったんじゃないの？ 自分たちはお祝いをもらっておいて、その言い草はないよね』
お祝いをなしにするとの提案自体は、お互いに金銭的な負担がなくなるために喜ばれることもあります。でも今回は投稿者さんの方が子どもが多く、その分お祝いをもらっているのですから、トータルの金額を同じにしてから提案した方がよかったのではないでしょうか。そうすれば義妹も納得して、今後のお祝いもなしにすることで話がついたかもしれません。もしお祝いをなしにするのであれば、投稿者さんたちが多くもらっている分を返してからの方が話が早そうですね。改めて義弟夫婦と話をして、今後について決められるといいのではないでしょうか。