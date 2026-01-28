¡Ö¤É¤¦¤·¤¿⁉¡×¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤¹¤®¤Æ¤Æ¡Ä¡×1¥«·îÈ¾¤Ç18¥¥í¸ºÎÌ¡ÄMatt¤ÎºÇ¿·»Ñ¤Ë¾×·â¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×¡Ö·ò¹¯Åª¤ÊÁé¤»Êý¤Ê¤éÎÉ¤¤¡×¡ÖÁé¤»¤Æ¤µ¤é¤ËÈþ¤Ë¡×
¡Ö¤ó⁉´é¤¬¡Ä¡×¡ÖËÜÅö¤ËÈþ°Õ¼±¹â¤¤¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡1¥«·îÈ¾¤Ç18¥¥í¤Î¸ºÎÌ¤ò¹ðÇò¡Ä¡£31ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¸ø³«¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥Ã¥×¤ä²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ð¥Ã¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤Ç¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏMatt¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥°¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¤º¤Ã¤È»È¤Ã¤Æ¤ë¡£¤·¤«¤â´ÝÀö¤¤¤Ç¤¤ë¤«¤éºÇ¹â¡Ä¤¢¤ÈÆ¬¤âÁé¤»¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤«¥¥ã¥Ã¥×¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î´¶Æ°¡£¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá³Ú¤·¤ß¤À¤¡¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Matt¤Î¶á±Æ¤Ë¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤¹¤®¤Æ¤Æ¡Ä¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î⁉¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡Ö·ò¹¯Åª¤ÊÁé¤»Êý¤Ê¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¡Ö¤ó?´é¤Þ¤¿ÊÑ¤ï¤Ã¤¿?¡×¡ÖËÜÅö¤ËÈþ°Õ¼±¤¬¹â¤¤¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹Èþ¤·¤¤¡×¡ÖÁé¤»¤Æ¤µ¤é¤ËÈþ¤Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡Matt¤ÏYouTube¤Ç1¥«·îÈ¾¤Ç18¥¥í¤Î¸ºÎÌ¤ò¹ðÇò¤·¡¢±¿Æ°¡¢¥¨¥¹¥Æ¡¢´ÁÊý¤ä¥µ¥×¥ê¡¢¿©»ö²þÁ±¤Ê¤É¤Ç¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£