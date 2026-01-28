「ちょっとおかしいな」特殊詐欺を防いだのは、ネパール人の女性コンビニ店員。80代男性が20万円分のプリペイドカードを…

【写真を見る】｢ちょっとおかしいな｣ 80代男性が20万円分のプリペイドカードを購入しようと… 特殊詐欺を防いだのはネパール人の26歳女性コンビニ店員 愛知

愛知県警の西警察署から感謝状を贈られたのは、ネパール国籍で留学生のラマ･ビパナさん（26）です。



2025年11月、ラマさんがアルバイトをする名古屋市西区のセブンイレブン名古屋浄心店に、80代の男性が来店。20万円分のプリペイドカードを購入しようした男性に、「ちょっとおかしいな」と詐欺を疑ったラマさんが購入理由を聞くと、男性の返事がはっきりしなかったといいます。





ラマさんは専門学校で“詐欺の手口”を学んだばかり

心配になったラマさんはすぐに店長に報告し、その後、警察に通報しました。

男性はパソコンを操作中に画面が固まり、表示された電話番号に電話するとプリペイドカードの購入を指示されたということです。



ラマさんが働く店舗では、高齢者がプリペイドカードを購入する際には詐欺を疑うことを周知していたほか、ラマさんはビジネスマナーなどを学ぶ専門学校で詐欺の手口について学んだばかりで「防ぐことができて良かった」と笑顔で話していました。



愛知県内の去年の特殊詐欺の被害額は約93億円で、おととしの倍以上に増えています。