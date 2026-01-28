愛知県豊橋市など東三河の5つの市に水を供給する豊川用水。水源の宇連ダムでは、平年60%を超える貯水率が、きょう午前0時時点で6.9%となり、大島ダムなどを合わせた総貯水率も20.0%にまで低下しています。

【写真を見る】豊川用水“節水率”引き上げ 水道用水17% 農業用水･工業用は30％に 渇水対策本部21年ぶりに設置 ｢限りある水を大切に｣ 愛知

（前川智彦記者）

「水道水の圧力を下げる操作が行われました」



愛知県は豊川用水の節水率をきょうから水道用水で17%、農業用水と工業用水で30%に引き上げます。

「台風の上陸や冬場の雨がほとんどなかった」

（豊橋市上下水道局 松井宏文さん）

Q.貯水率が低下した原因は？

「ことし台風の上陸がなかったこと。冬場の雨もほとんどなかったこと」





｢限りある水を大切に｣

愛知県では、2005年の4月～6月にかけて雨が降らず、深刻な水不足が発生。渇水対策本部を設置し、節水対策を呼びかけました。

愛知県は今回、21年ぶりに対策本部を設置。節水率を引き上げることによって、高台などで蛇口から出る水の勢いが弱まる可能性があるということです。



（松井さん）

「例えば洗車を控える、お風呂の水を洗濯に使う、蛇口の開閉をこまめにするなど、限りある水を大切により一層節水にご協力をお願いしたい」



水資源機構によりますと、「今後もまとまった雨が降らず貯水率の低下が続いた場合は、さらなる節水対策を検討する可能性がある」ということです。