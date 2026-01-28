¡Ö¸À¤Ã¤¿Â¦¤«¤éY»ú¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ä¡×à¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼1¥ö·îá¥Õ¥ï¤Á¤ã¤óºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡ÖÁé¤»¤¿¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«Á°¤è¤ê¡Ä¡×¡ÖÁ´¿ÈÁ´Îî¤Ç¡×
¡ÖÄ´»Ò¤Ë¾è¤é¤º¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¸½ºß¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¤Î»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Áá1¥ö·î¡ª¡ª¤Ò¤È»î¹ç¤Ò¤È»î¹ç¡¢ºÇÂç¸Â¤Ëµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡ª¡ª¡×¤È¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é1¥ö·î¤¬·Ð¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î°áÁõ»Ñ¤ä¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ë»Ñ¡¢åºÎï¤ÊY»ú¥Ý¡¼¥º¤Ê¤ÉÊ£¿ôËç¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖºòÆü¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤ÇÇÍÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ä¤³¤Î¥¾¥¯¥¾¥¯¤Ë¡¢·ý¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¡»ä¤Ë¤½¤ó¤Ê¤³¤È½ÐÍè¤ë¤«¤Ê¡Ä¤¤¤ä½ÐÍè¤ë¤À¤í¡ª1ÈÖ¸þ¤¤¤Æ¤ë¤ï¡ª¤Ê¤á¤ó¤Ê¡ª¡×¤È¼«Ê¬¼«¿È¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖSTARDOM¥¢¥ï¡¼¥ÉÏÃÂê¾Þ¤Î¼õ¾Þ¡¡Ì¾ÍÀ¤¢¤ë¾Ï¤Ë´¶¼ÕÃ×¤·¤Þ¤¹¡¡Ä´»Ò¤Ë¾è¤é¤º¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡Ä¸À¤Ã¤¿Â¦¤«¤éY»ú¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ä¡×¤È¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤é¤·¤¤·Á¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö°áÁõ¤â¤¤¤Ä¤â¤Î¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ç¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡ÖÁ´¿ÈÁ´Îî¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¥»¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ö¥Õ¥ïÁé¤»¤¿¡×¡ÖÁ°¤è¤êµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö´èÄ¥¤ë»ÑºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¡ÖÂÎ°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤óåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«Á°¤è¤ê²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡©¡×¡Ö1ÈÖ¸þ¤¤¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢2024Ç¯8·î¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤ä¤¹»Ò¤ØÂÐ¤¹¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÅê¹Æ¤Ç¼Õºá¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹»þ´Ö¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÈ¿¾Ê¤·¤Æ¡¢Àº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¡£µîÇ¯11·î¤Ë½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤ËÆþÃÄ¤·¡¢³èÆ°Éüµ¢¤òÀë¸À¤·¤¿¡£