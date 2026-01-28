¡Ö¤¨¡ªÂÔ¤Ã¤Æ¡ª¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¡©¡×Âç²Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ïà¶ËÃ»¥·¡¼¥óá¡ÄÄ«¥É¥éÇÐÍ¥¡¦ÃæÂô¸µµªàÌ¤¸ø³«¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¡ÖÃ¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÉ½¾ð¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×
¡Ö°Å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤·¡Ä¤è¤¯´é¤¬¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×
¡¡ºòÇ¯ÊüÁ÷¤ÎÄ«¥É¥é¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À25ºÐÇÐÍ¥¤¬Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡Ä¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ËÇ®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤¿¡£
¡¡25ÆüÊüÁ÷¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Î¥é¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃæÂô¸µµª¡£¼ç¿Í¸ø¤Î½¨Ä¹(ÃçÌîÂÀ²ì)¤È½¨µÈ(ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼)¤Î·»Äï°¦¤Ë´¶²½¤µ¤ì¡¢¿®Ä¹(¾®·ª½Ü)¤¬»×¤¤½Ð¤¹Äï¡¦¿®¾¡¤È¤·¤Æ²áµî¤Î²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£·»¤Î¿²¹þ¤ß¤ò½±¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤âÊÖ¤êÆ¤¤Á¤Ë¹ç¤¤¡¢½Å¿Ã¤Î¼ÆÅÄ¾¡²È(»³¸ýÇÏÌÚÌé)¤Ë»Â¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥·¡¼¥ó¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡µ´µ¤Ç÷¤ëÌ¾±é¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°Å¤¬¤ê¤Ç¿ô½½ÉÃ¤Û¤É¤Îà¶ËÃ»¥·¡¼¥óá¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¡ªÂÔ¤Ã¤Æ¡ª½Ð±é¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¡©¡×¡ÖÃ»¤¤¡£Ã»¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡Ö°Å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤·¡Ä¤è¤¯´é¤¬¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÊüÁ÷¸åÍâÆü¤Ë¥É¥é¥Þ¸ø¼°X¤¬¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö·»¡¦¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ËÅá¤ò¸þ¤±¤¿¿®¾¡¤ÎÌÜ¤Ë¤ÏÁþ¤·¤ß¡¢ÅÊ¤ß¡¢¤½¤·¤Æ¡Ä¡×¤È¿®¾¡¤òÇ®±é¤¹¤ëÃæÂô¤ÎÉ½¾ð¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊÉ½¾ð¤Î¸µµª¤¯¤ó¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡Ä¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê±Ô¤¤ÌÜ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤ì¤Ê¤¤¤Í¡Ä¡×¡ÖÃ¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÇÀé¿Ò·¯¤ò±é¤¸¤¿ÃæÂô¤¯¤ó¡Ä¡Ä¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÂô¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¤Î¤Ö(º£ÅÄÈþºù)¤ÎÉ×¤È¤Ê¤ë¿ó(ËÌÂ¼¾¢³¤)¤ÎÄï¡¦Àé¿ÒÌò¤ò¹¥±é¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖË¿Ã·»Äï!¡×¤Ï¡¢NHKÁí¹ç¤ÇËè½µÆüÍË¸á¸å8»þ¤«¤é¡¢NHKBS¤Ï¸á¸å6»þ¤«¤é¡¢BSP4K¤Ç¤Ï¸á¸å0»þ15Ê¬¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¡£