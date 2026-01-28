É×¤Ïà¤¬¤ó¥¹¥Æ¡¼¥¸4¡õÇ¾¼ðáçáÆ®ÉÂÃæ¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ä¸µ¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¡¦ÀÐ¹õºÌàÉ×¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ª½Ë¤¤á¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÃç¤ÎÎÉ¤µÁÇÅ¨¡×¡Ö°¦¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÎÀ¼
¾þ¤ê¤Ä¤±¤µ¤ì¤¿Éô²°¤Ç¿¿Ìð¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤
¡¡É×¤Ïà¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤¬¤ó¤ÈÇ¾¼ðáçáÆ®ÉÂÃæ¤Î¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ä¡£¸µ¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Åê¹Æ¤·¤¿àÃÂÀ¸Æü¤ª½Ë¤¤á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö1·î13Æü¤ÏÃ¶Æá¤µ¤Þ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÉ×¤Ç¡ÖLUNA SEA¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¿¿Ìð¤¬56ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼ÀÐ¹õºÌ¡£²Ú¤ä¤«¤Ë¾þ¤ê¤Ä¤±¤µ¤ì¤¿Éô²°¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æþ¤ê¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡ÖÃ¶Æá¤µ¤Þ¤Ø¡¡À¸¤Þ¤ì¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¿¿Ìð¤Ø¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö²ÈÂ²°¦¡¢Âº·É¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö°¦¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤¿ÁÇÅ¨¤Ê¥±¡¼¥¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤´É×ÉØ¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤òËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¿¿Ìð¤Ï2020Ç¯¤ËÂçÄ²¤¬¤ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸4¤¬È¯³Ð¡£Æ®ÉÂ¤òÂ³¤±¤ëÃæ¡¢Ç¾¼ðáç¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òºòÇ¯¸øÉ½¤·¤¿¡£