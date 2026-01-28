¡ÖÀ®¸ù¤·¤¿¥ª¥¿¥¯²á¤®¤ë!¡×ÃæÅç·ò¿Í¤È2¥·¥ç¥Ã¥È!à¿ä¤·³èáËþµÊ¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ËÈ¿¶Á¡Ö½éÆü»²Àï¤È¤Ï¤µ¤¹¤¬!!¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡Á¡×
à¿ä¤·³èá¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸!
¡¡ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ÎÅÄµÜÍµÎÃ¤¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÃæÅç·ò¿Í¤Î¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë»²Àï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖTHIS IS KENTY ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢23¡Á25Æü¤ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÃæÅç¤Î¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖTHIS IS KENTY -IDOL ver2.0-¡×¤òË¬¤ì¤¿»ö¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ÈÃæÅç¤Î¼Ì¿¿ÉÕ¤¤¦¤Á¤ï¤ò¼ê¤Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö¤Û¤ó¤ÈºÇ¹â¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤·¤¿¡ªÅÐ¾ì¶Ê²¿¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤¡¡×¤È´¶ÁÛ¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î2Æü¸å¤Ë¡Ö¼Â¤Ï¥é¥¤¥Ö¸å¤Ë¤´°§»¢¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ªËÍ¤Î¤¦¤Á¤ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ª¸ß¤¤¤Î¤¦¤Á¤ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ö¸å¤ÎÃæÅç¤ÈµÇ°»£±Æ¤·¤¿¤³¤È¤â¼Ì¿¿¤È¶¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÖÀ®¸ù¤·¤¿¥ª¥¿¥¯²á¤®¤ë!¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¥ª¥¿³è¤·¤È¡¼¤ä¤ó¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¡Á¡×¡Ö´°Á´ÁõÈ÷!¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ç¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡×¡Ö½éÆü»²Àï¤È¤Ï¤µ¤¹¤¬!!¡×¡ÖÅÐ¾ì¶Ê³Ú¤·¤ß¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£