HKT48の公式サイトが28日に更新され、昨年7月にグループからの卒業を発表したメンバーの地頭江音々(25)の最終活動日が、3月8日に決まったと発表した。同日に卒業公演を行う。

グループ公式サイトで「いつもHKT48へ温かいご声援をいただき、誠にありがとうございます。本日の劇場公演で発表させていただきましたが、HKT48の活動を終了いたします地頭江音々の今後の主なスケジュールをご報告させていただきます」と伝えた。2月11日に福岡サンパレスホテル＆ホールで卒業コンサートを、3月8日に17LIVE HKT48劇場で卒業公演を行い、同日が最終活動日となる。

2000年9月27日生まれ、宮崎県出身の地頭江は、16年7月にHKT48に加入。昨年7月発売の19枚目シングル「半袖天使」でセンターを務めた。同年7月にグループからの卒業を発表。その際には2月に卒業コンサートを行うことを発表していたものの、最終活動日は未定だった。

地頭江はこの日行われた劇場公演に出演し、「そろそろ本気で卒業しようと思います」と、改めて卒業を発表。最終活動日が決定したことも伝えた。

HKT48では、坂本りのが昨年7月に同年11月15日の劇場公演をもって卒業すると発表していたものの、公演が延期に。今年1月22日の劇場公演で2度目の卒業発表を行い、4月19日に卒業公演を行うことを報告した。