J1鹿島の公式マスコット「アントン」が28日、YouTubeチャンネルを開設した。チャンネル名は「トコトンアントンTV」。知育・教育を専門とし、アントンがクラブに関わる仕事に挑戦したり、サポーター家族の自宅訪問する企画など、子どもと大人が一緒に楽しめるような動画を配信していく。更新は毎週水曜日。この日配信された第1回の動画では、クラブハウス内にある食堂・アントラーズカフェを紹介した。

経験豊富な制作陣がアントンを支える。NHKEテレ「おかあさんといっしょ」など教育コンテンツを手掛けてきた映像作家・横田将士さんがクリエイティブディレクターに就任。オープニングタイトルの楽曲を担当した作曲家・からすだ晴奈さんは、NHKEテレ「手話アニメーション しゅわわん！」「おかあさんといっしょファミリーコンサート」などの教育番組に楽曲提供してきた。クラブによると、外部教育番組制作のプロを招へいし、独立型の知育・教育専門チャンネルをマスコットをメインに据えて運営するのは、国内のプロスポーツクラブ初の試みという。

アントンはクラブを通じ「2025年はXを始めたり、いろんなイベントに参加したり、スタジアムでみんなとハイタッチする機会を増やしたりして鹿島アントラーズの魅力をいっぱい伝えることができてうれしかったよ！2026年はもっともっと多くの人たちと出会って、みんなに鹿島アントラーズの魅力を伝えたい！そのためにYouTubeチャンネルをつくることにしたんだ！みんなにアントラーズのことを知ってもらったり、楽しんでもらうために頑張っていくから、ぜひ動画を見てくれるとうれしいなっ！」（※一部、読みやすいように書き換えています）とコメントした。