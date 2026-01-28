「仮面ライダー」めじるしアクセサリー第4弾がガシャポンで登場! - ケータロスやファングメモリ、アメイジングミゴチゾウが登場!
バンダイは、「ガシャポン」シリーズより「仮面ライダーシリーズ めじるしアクセサリー4」を、ガシャポンオンラインにて1月29日11:00より販売する。全10種で価格は300円、2026年4月下旬頃発送。
「仮面ライダーシリーズ めじるしアクセサリー4」は、仮面ライダーシリーズのめじるしアクセサリー第4弾。チャームとして重ねづけしたり、傘の取っ手やペットボトルにつけて持ち歩ける。
ラインナップは「カブトゼクター」「ケータロス」「タツロット」「ライダーカード（ファイナルアタックライド ディケイド）」「ファングメモリ」「シフトスピード」「ジオウライドウォッチ」「アメイジングミゴチゾウ」「仮面ライダークロニクルガシャット」「スカルメモリ」の10種類。
(C)2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映 (C)石森プロ・東映
