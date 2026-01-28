【丸福珈琲店×リラックマ】全国12店舗でコラボフェア開催!「BASIC RILAKKUMA」テーマのコラボメニューが登場!
サンエックスは、丸福商店が展開する丸福珈琲店と「丸福珈琲店×リラックマコラボフェア」を2026年2⽉1⽇〜2⽉28⽇の期間、丸福珈琲店全国12店舗にて開催する。
「丸福珈琲店」と「リラックマ」のコラボは、店舗で出すコラボメニューとしての販売が今回が初めて。「リラックマ」のベーシックなデザインが人気のシリーズ「BASIC RILAKKUMA」テーマをモチーフにしたコラボメニューを展開する。
○メニュー・ドリンクラインナップ
(上)：「丸福珈琲店×リラックマ ホットケーキ」(下)：「リラックマたちの大好きいちごパフェ」
「丸福珈琲店×リラックマ ホットケーキ」の価格は1,870円。丸福珈琲店名物のホットケーキとバニラアイス、フルーツの相性はぴったり♪
「リラックマたちの大好きいちごパフェ」の価格は1,980円。リラックマたちの好きないちごをたくさん使ったパフェ。クランブルの食感をアクセントにたっぷりの生クリームとアイスクリームで楽しんでほしい。
「チャイロイコグマのハンバーガープレート」
「チャイロイコグマのハンバーガープレート」の価格は2,200円。ハンバーガーのバンズがチャイロイコグマになったかわいらしいハンバーガープレート。
ステッカー
コラボスイーツ、コラボフードを1点注文につき1枚ステッカーをプレゼントする。スマホのケースにも入る使いやすいサイズで、全2種類のステッカーを用意している。オーダー時に好きな種類を選択可能。
(上)：「ほっこりホットチョコレート」(下)：「ごゆるりチョコフロート」
「ほっこりホットチョコレート」の価格は990円。ホットチョコレートにたっぷりのホイップクリーム、リラックマのクッキーを添えた。「ごゆるりチョコフロート」の価格は1,100円。チョコレートドリンクにバニラアイスとリラックマのクッキーをトッピング。
コースター
コラボドリンクを1点ご注文で1枚コースターをプレゼントする。ノベルティのコースターは全2種類用意している。オーダー時に好きな種類を選択可能。
○大阪
ルクアイーレ店
HEPナビオ店
イオン大日店
心斎橋PARCO店
上本町YUFURA店
グラングリーン大阪店(2/12までの開催)
○名古屋
星が丘テラス店
○東京
東急吉祥寺店
ヨドバシAKIBA店
○神奈川
川崎アゼリア店
○千葉
そごう千葉店
○福岡
博多阪急店
