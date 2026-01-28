JPCZの影響で平地も大雪 愛知・岐阜など東海でも雪に警戒

気象庁によりますと、日本付近は29日から30日にかけて強い冬型の気圧配置となり、上空には数年に一度レベルの強い寒気が流れ込む見込みです。

特に日本海で風がぶつかり合ってできる発達した雪雲の列「JPCZ（日本海寒帯気団収束帯）」が、西日本や若狭湾付近に向かう見込みです。

この影響で、東北地方と東日本から西日本の日本海側を中心に降雪が強まる見込みです。

北陸、近畿、東海を中心に、短時間で降雪量が急増するおそれがあります。普段雪が少ない太平洋側でも雪が予想されています。

では、東京、神奈川、千葉などの一部や、九州でも雪が予想されてます。

北陸、近畿、東海 各地の警戒ポイント

北陸、近畿、東海には気象台から「大雪に関する地方気象情報」が発表されています。

▼北陸地方では、29日昼前から30日にかけて、平地・山沿いともに「警報級の大雪」となる可能性があります。

▼近畿地方では、29日未明から雪だけでなく落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。普段雪の少ない近畿中部の平地でも雪が予想されます。

▼東海地方でも、29日夜から30日午前にかけて愛知県や岐阜県を中心に雪が強まり、雪雲が発達した場合には愛知県でも警報級の大雪となるおそれがあります。

北陸、東海、近畿など各地の予想降雪量 関東甲信も30センチ予想▼あす29日18時までに予想される24時間降雪量

▼北陸地方：60センチ 新潟県 山沿い 60センチ／平地 30センチ 富山県 山間部 60センチ／平地 40センチ 福井県 山地 50センチ／平地 30センチ 石川県 平地25センチ／山地 25センチ

▼近畿地方：40センチ 北部山地 40センチ、北部平地 15センチ 中部山地 30センチ、中部平地 5センチ 南部山地 1センチ

（以下の地域には地方気象情報は発表されていませんが、24時間の予想降雪量は次のとおりです）

▼東北地方：50センチ ▼関東甲信：30センチ ▼中国地方：30センチ ▼北海道地方：20センチ

▼その後、30日18時までに予想される24時間降雪量 愛知でも降雪予想

▼北陸地方：70センチ 新潟県 山沿い 70センチ／平地 40センチ 富山県 山間部 70センチ／平地 50センチ 福井県 山地 50センチ／平地 40センチ 石川県 山地 40センチ／平地 30センチ

▼近畿地方：50センチ 北部山地 50センチ／北部平地 30センチ 中部山地 50センチ／中部平地 15センチ 南部山地 5センチ

▼東海地方：40センチ 岐阜県 山地 40センチ／平地 15センチ 愛知県 山地 15センチ／平地 7センチ 三重県 7センチ

気象庁が呼びかける防災事項

東北地方では２８日夜遅くから２９日にかけて、東日本から西日本の日本海側を中心に２９日から３０日にかけて、大雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、電線や樹木への着雪、なだれに注意してください。

しています。

雪シミュレーション29日～2月2日 関東や九州でも雪か

では、29日から30日にかけて東京、神奈川、埼玉、千葉などでも雪雲が予想されています。1日から2日には九州でも広い範囲雪が予想されています。

シミュレーションは実際の降り方と異なったり、実際よりも広く予想される場合があります。最新の気象情報を確認してください。

