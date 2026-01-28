½°µÄ±¡Áªµó¡¡Áö¤ë¸õÊä¡¦¼¯»ùÅç1¶è¡¡Í¿ÌîÅÞÆþ¤êÍð¤ì¤ë·ãÀï¶è
¤¤Î¤¦27Æü¤Ë¸ø¼¨¤µ¤ì¤¿½°µÄ±¡Áªµó¡£¥Ë¥åー¥º¥Ê¥¦¤Ç¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©Æâ4¤Ä¤ÎÁªµó¶è¤Î¸õÊä¼Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£1²óÌÜ¤Ï¼¯»ùÅç1¶è¤Ç¤¹¡£
¼¯»ùÅç1¶è¤Ï¡¢¼¯»ùÅç»ÔËÌÉô¡¢ºùÅç¡¢»°ÅçÂ¼¤È½½ÅçÂ¼¤Ç¤¹¡£
ÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë¢§¼«Ì±ÅÞ¡¦ÈæÎã¶å½£Á°¿¦¤Ç5´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹µÜÏ©ÂóÇÏ¤µ¤ó ¢§»²À¯ÅÞ¡¦¿·¿Í¤ÎËÒÌî½Ó°ì¤µ¤ó ¢§¶¦»ºÅÞ¡¦¿·¿Í¤Î¾®»³¿µÇ·²ð¤µ¤ó ¢§ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡¦Á°¿¦¤Ç9´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹ÀîÆâÇî»Ë¤µ¤ó
¡ÚµÜÏ©ÂóÇÏ ¸õÊä ¼«Ì±¡¦Á°¡Ê4¡Ë¡Û¡ÖÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î²¼¤Ç¤ÎÀ¯¼£¤òÂ³¤±¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÌîÅÞ¤Ë¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Î¤«¤¸¼è¤ê¤ò°Ñ¤Í¤é¤ì¤ë¤«¡£¤Þ¤µ¤ËÀ¯¸¢ÁªÂò¤ÎÁªµó¡×
5´üÌÜ¤ò¤á¤¶¤¹¼«Ì±ÅÞ¤ÎµÜÏ©ÂóÇÏ¤µ¤ó¤Ï¡¢Æî¤µ¤Ä¤Þ»Ô½Ð¿È¤Î46ºÐ¤Ç¤¹¡£ÁíÌ³¾Ê¤Î¸µ´±Î½¤Ç¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ç¤Ï³°Ì³ÉûÂç¿Ã¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²ó¤ÎÁªµó¤ÏÁªµó¶è¤ÇÀîÆâ¤µ¤ó¤ËÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈæÎã¤ÇÉü³è¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤ò¤¤¤«¤·¤¿ÁÈ¿¥É¼¤Î¥Æ¥³Æþ¤ì¤ä¡¢ÌµÅÞÇÉÁØ¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤â¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê²¼ÄáÎ´±û ¼¯»ùÅç»ÔÄ¹¡Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¼¯»ùÅç¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢¤½¤Î¾å¤ò¤á¤¶¤»¤ë¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÌ´¤ò¤Î¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿À¯¼£²È¡£¼¯»ùÅç»Ô¤ÎÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤ËµÜÏ©ÂóÇÏ¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤À¯¼£²È¡×
Êª²Á¹â¤ò¾è¤ê±Û¤¨À®Ä¹¤¹¤ë¶¯¤¤·ÐºÑ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤ëµÜÏ©¤µ¤ó¡£27Æü¤Ï¡¢Áªµó¶èÆâ¤ÎºùÅç¤ò´Þ¤á¤¿¼¯»ùÅç»Ô¤Îµì4Ä®¤¹¤Ù¤Æ¤ò²ó¤Ã¤Æ»Ù»ý¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊµÜÏ©ÂóÇÏ ¸õÊä ¼«Ì±¡¦Á°¡Ê4¡Ë¡Ë¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î·Ç¤²¤ëÁí¹ç·ÐºÑÂÐºö¡¢³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢¤½¤ì¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¼Â¹Ô¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼Â´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÍ¸¢¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÚËÒÌî½Ó°ì ¸õÊä »²À¯¡¦¿·¡Û¡Ö¥¿ー¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¡¢¶ÛÇ÷¤¹¤ë¹ñºÝ¾ðÀª¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤³¤ÎÆüËÜ¤¬ÆüËÜ¤é¤·¤¯¡¢Â¹¤¿¤Á¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤Ë¡¢¸Ø¤ì¤ëÆüËÜ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¶ÌÜ¤¬º£²ó¤ÎÁªµó¡×
»²À¯ÅÞ¡¦¿·¿Í¤ÎËÒÌî½Ó°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢µþÅÔÉÜ½Ð¿È¤Î40ºÐ¤Ç¤¹¡£µßµÞ°å¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤¹¤ë¸©Æâ³°¤Î·ÏÎó¤ÎÉÂ±¡¤òÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µîÇ¯¤Î»²±¡Áª¤ËÂ³¤¡¢¹ñÀ¯Áªµó¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ï2ÅÙÌÜ¡£»²±¡Áª¤Ç¤Ï»²À¯ÅÞ¤¬Á´¹ñÅª¤ËÌö¿Ê¤ò¸«¤»¡¢¸©Æâ¤Ç¤â¼ã¤¤À¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë»Ù»ý¤ò¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£ÅÔ»ÔÉô¤ÎÍ¸¢¼Ô¤Ø¤Î¿»Æ©¤ä´ûÂ¸À¯ÅÞ¤ÎÈãÈ½É¼¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÂç¸¶ÍÕ ¼¯»ùÅç»ÔµÄ¡Ë¡Ö¥É¥¿¥Ð¥¿¤Î²ò»¶¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»²À¯ÅÞ¤Ï¡Ø¤¤¤¶³ùÁÒ¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¤¤ÄÁªµó¤¬¤¯¤ë¤Î¤«¤È¡Ê½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡£¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¡×
¸ºÀÇ¤ÈÀÑ¶ËºâÀ¯¤ÎÎ¾Î©¡¢È¿¥°¥íー¥Ð¥ê¥º¥à¤òÁÊ¤¨¤ëËÒÌî¤µ¤ó¡£Í½È÷¼«±Ò´±¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÎÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÇÁªµó¶èÆâ¤ò²ó¤ê¡¢»Ù»ý¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÊËÒÌî½Ó°ì ¸õÊä »²À¯¡¦¿·¡Ë¡Ö¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥ìー¥¹¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤«¤Ê¤êÂÎÎÏÅª¤ÊÉôÊ¬¤ÏÂ¾¤Î¸õÊä¼Ô¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¼«¿®¤Ï¤¢¤ë¡£¤¤Á¤Ã¤È1¶è¤Î¥¨¥ê¥¢Á´ÂÎ¤ò¤¯¤Þ¤Ê¤¯²ó¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ú¾®»³¿µÇ·²ð ¸õÊä ¶¦»º¡¦¿·¡Û¡ÖÀïÁè¤¹¤ë¹ñ¤Å¤¯¤ê¡¢²¿¤È¤·¤Æ¤Ç¤â»ß¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èá¤·¤ß¤äÁþ¤·¤ß¤·¤«À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤ÀïÁè¤òÆóÅÙ¤Èµ¯¤³¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×
¶¦»ºÅÞ¡¦¿·¿Í¤Î¾®»³¿µÇ·²ð¤µ¤ó¤Ï¡¢¼¯»ùÅç»Ô½Ð¿È¤Î42ºÐ¤Ç¤¹¡£ÅÞ¤Î¸©°Ñ°÷²ñ¡¦ÅâÌ«»ÙÉôÄ¹¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÁªµóÀï¤Ç¤¹¡£¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ë¤è¤êÎ©·û¤È¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò²ò¾Ã¡£¼¯»ùÅç1¶è¤Ë¶¦»ºÅÞ¤¬ÆÈ¼«¸õÊä¤òÎ©¤Æ¤ë¤Î¤Ï12Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ê¶¦»ºÅÞ¸©°Ñ°÷²ñ »³¸ý¹±ä °Ñ°÷Ä¹¡Ë¡Ö°ÂÊÝË¡À©ÇÑ»ß¤ò°ìÃúÌÜ°ìÈÖÃÏ¤Ë¤·¤¿»ÔÌ±¤ÈÌîÅÞ¶¦Æ®¤Ç¡¢²æ¤¬ÅÞ¤¬¡¢¤³¤Î¼¯»ùÅç1¶è¤Ç¸õÊä¼Ô¤ò²¼¤í¤·ÎÞ¤ò¤Î¤ó¤Ç¤¤¿¡£·ûË¡¤ò¼é¤ê¡¢¹ñÌ±¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¿·¤·¤¤À¯¼£¤òÌÜ»Ø¤¹¹ñ²ñµÄ°÷¤ò¼Â¸½¤·¤è¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¾ÃÈñÀÇ¤ÎÇÑ»ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Ä¤Ä¡¢¶ÛµÞ¤Ë5%¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢ËÉ±ÒÈñ¤ÎÁý³ÛÈ¿ÂÐ¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤ë¾®»³¤µ¤ó¡£ÅÞ¤ÎÁÈ¿¥É¼¤ò¼ç¼´¤Ë¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤«¤é¤Î»Ù»ý¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¾®»³¿µÇ·²ð ¸õÊä ¶¦»º¡¦¿·¡Ë¡Ö½éÄ©Àï¤À¤¬¡¢ÃÏ°è¤Î»ÙÉô¤Î³èÆ°¤äÁªµó¤Î»Ù±ç¤ÇÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤ÎÀ¼¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¡£¹ñÌ±¤ÎÉéÃ´¤Ð¤«¤ê¤¬Áý¤¨¤ë¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¤ÈÀµÌÌ¤«¤éÂÐ·è¤·¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¤ò¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¤ëÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤òÂç¤¤¯¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡ÚÀîÆâÇî»Ë ¸õÊä ÃæÆ»¡¦Á°¡Ê8¡Ë¡Û¡Ö³§¤µ¤Þ¤ÎÀ¸³è¤òÅ°ÄìÅª¤Ë»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¯¼£¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯Áªµó¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£9²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Î»Å¾å¤²¤òÀîÆâÇî»Ë¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
9´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹ÀîÆâÇî»Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¼¯»ùÅç»Ô½Ð¿È¤Î64ºÐ¤Ç¤¹¡£Á°²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦Á°¿¦¤È¤ÎÀÜÀï¤òÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤òÎ¥ÅÞ¤·¡¢¸øÌÀÅÞ¤È¤Î¿·ÅÞ¡¦ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤«¤éÎ©¸õÊä¡£½Ð¿Ø¼°¤Ë¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¸©ËÜÉô¤Î´´Éô¤ä»Ù»ý¼Ô¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¸øÌÀÅÞ¸©ËÜÉô ¾¾ÅÄ¹À¹§ ÂåÉ½Âå¹Ô¡Ë¡Ö¸øÌÀÅÞ¤Ï26Ç¯¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤·¤¿Êý¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Ù±ç¼Ô¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤Æ¡¢Áªµó¶¨ÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Æ±¤¸ÅÞ¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
¹â»ÔÀ¯¸¢¤òÈãÈ½¤·¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤äÇ¯¶âµëÉÕ¤Î¾å¾è¤»¤Ê¤É¤ò·Ç¤²¤ëÀîÆâ¤µ¤ó¡£ÃÏ°è¤òÊâ¤¤¤Æ²ó¤ê¤Ê¤¬¤éÃÛ¤¤¤¿ÃÎÌ¾ÅÙ¤òÀ¸¤«¤·¡¢Î©·û¡¦¸øÌÀµÄ°÷¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê»Ù»ýÁØ¤Ø¤Î¿»Æ©¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÀîÆâÇî»Ë ¸õÊä ÃæÆ»¡¦Á°¡Ê8¡Ë¡Ë¡ÖÇ´¤ê¶¯¤¯³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡¢¤Ö¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â»ä¤ÎÆÃÄ¹¡£ÃæÆ»¤È¤ÏÊ¿ÏÂ¤ÈÌ±¼ç¼çµÁ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ¸³è¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¼é¤ë¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Íý²ò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×
¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î·ÑÂ³¤«ºþ¿·¤«¡£³ÆÀ¯ÅÞ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ä»×ÏÇ¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ë¼¯»ùÅç1¶è¡£ÌµÅÞÇÉÁØ¤¬Â¿¤¤Áªµó¶è¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÉâÆ°É¼¤Î¹ÔÊý¤¬¥«¥®¤ò°®¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
