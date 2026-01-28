日向坂46藤嶌果歩「私のスカートが凍ってました（笑）」盒玉ね萋と「クリフハンガー」MV撮影での“極寒エピソード”を振り返る
日向坂46の郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30〜11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。1月23日（金）の放送は、郄橋未来虹と藤嶌果歩が1月28日（水）リリースのシングル「クリフハンガー」のミュージックビデオについて語り合いました。
◆郄橋「冬の長野は寒かった」
藤嶌：日向坂46からお知らせがあります。1月28日（水）に16枚目となるシングル「クリフハンガー」が発売となります！
郄橋：やったー！
藤嶌：いぇーい！
郄橋：ミュージックビデオ（以下：MV）がありまして、この番組を収録している時点で、もう100万回再生を突破したみたいです（配信時点で210万回再生）。
藤嶌：すごいですよね！
郄橋：ね！ うれしい〜。たくさん観ていただいてありがとうございます！
藤嶌：私も大好きなMVです。
郄橋：本当に。でも……とっても寒かった！
藤嶌：寒かったですよね。
郄橋：長野県で撮影したんですけど、冬の長野は寒かったね〜。
藤嶌：寒かったです。ラスサビの踊っているシーンがあるんですけど、私のスカートが凍ってました（笑）。
郄橋：そうそう！ スカートチームが凍っちゃうハプニングが……。
藤嶌：もうキラキラしていました（笑）。
郄橋：それくらい寒かったんですけど、みんな感情大爆発のパフォーマンスで、頑張って撮影しました。
藤嶌：（作品を観て）寒さも吹き飛んだMVになりましたね。
郄橋：「クリフハンガー」たくさん聴いて、観てくれたらと思います！
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=9588
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！
パーソナリティ：日向坂46（郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）
放送日時：毎週金曜 11:30〜11:55
パーソナリティの藤嶌果歩
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/
番組公式X：@hot_hitoiki46 https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12646
