Æ²ËÜ¸÷°ì¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥í¥¹¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×25Ç¯Â³¤¤¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖSHOCK¡×¥·¥ê¡¼¥º½ªÎ»¸å¤ÎÀ¸³è¤ò¸ì¤ë
TOKYO FM¤Ç·îÍË¤«¤éÌÚÍË¤Î¿¼Ìë1»þ¤ËÊüÁ÷¤Î¡È¥é¥¸¥ª¤ÎÃæ¤ÎBAR¡É¡ÖTOKYO SPEAKEASY¡×¡£º£²ó¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢Æ²ËÜ¸÷°ì¤µ¤ó¤ÈÃæÂ¼ÎïÇµ¤µ¤ó¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢2000Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤Ç¡¢Æ²ËÜ¤µ¤ó¤¬ºî¡¦¹½À®¡¦±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖSHOCK¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡ÖSHOCK¡×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿2025Ç¯¤Ï¡Ä
¸÷°ì¡§¤´Â¸ÃÎ¤ÎÊý¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢²æ¡¹2¿Í¤Ï¡ÖSHOCK¡×¤Ç¤´°ì½ï¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¤À¤«¤é¤â¤¦¡¢½Ð²ñ¤Ã¤Æ²¿Ç¯¡©
ÃæÂ¼¡§3Ç¯¡Ä¡Ä¤Ç¤¹¤Í¡£
¸÷°ì¡§¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡© ¤´¤á¤ó¡¢²¶¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡£¤½¤Î¡ÖSHOCK¡×¤¬2024Ç¯¤Ç¤½¤ÎËë¤ò²¼¤í¤·¤Æ¡¢ÎïÇµ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤½¤Î¤È¤¤Î¸ø±é¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢º£¤Ï¤â¤¦2026Ç¯¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢2025Ç¯¤Ï25Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡ÖSHOCK¡×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡ö
¸÷°ì¡§¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¶²¤í¤·¤¤¤è¤Í¡£¡Ê25Ç¯Á°¤Ï¡Ë¤Þ¤ÀÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤â¤ó¤Í¡£
ÃæÂ¼¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¸÷°ì¡§¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ2025Ç¯¤Ï¡¢¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤È¤«¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼¤ÏÎãÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÃæÂ¼¡§¥Õ¥Õ¥Õ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ã¤ÆÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡© ¡Ö¤¢¤Ã¡¢º£º¢¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¸÷°ì¡§¤¢¤Î¡Ä¡Ä¤â¤¦¤·¤Ã¤«¤ê¥í¥¹¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÃæÂ¼¡§¥Ï¥Ï¥Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¸÷°ì¡§¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¤¤Ä¤â¥±¥í¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¥í¥¹¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÃæÂ¼¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡ª ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï1·î7Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Blu-ray¡õDVD¡ÖEndless SHOCK 2024 the Last Year¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§TOKYO SPEAKEASY
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·î-ÌÚÍË 25:00¡Á26:00
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ https://www.tfm.co.jp/speakeasy/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@TokyoSpeakeasy https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12661
º¸¤«¤é¡§ÃæÂ¼ÎïÇµ¤µ¤ó¡¢Æ²ËÜ¸÷°ì¤µ¤ó
¢¡¡ÖSHOCK¡×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿2025Ç¯¤Ï¡Ä
ÃæÂ¼¡§3Ç¯¡Ä¡Ä¤Ç¤¹¤Í¡£
¸÷°ì¡§¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡© ¤´¤á¤ó¡¢²¶¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡£¤½¤Î¡ÖSHOCK¡×¤¬2024Ç¯¤Ç¤½¤ÎËë¤ò²¼¤í¤·¤Æ¡¢ÎïÇµ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤½¤Î¤È¤¤Î¸ø±é¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢º£¤Ï¤â¤¦2026Ç¯¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢2025Ç¯¤Ï25Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡ÖSHOCK¡×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡ö
¸÷°ì¡§¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¶²¤í¤·¤¤¤è¤Í¡£¡Ê25Ç¯Á°¤Ï¡Ë¤Þ¤ÀÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤â¤ó¤Í¡£
ÃæÂ¼¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¸÷°ì¡§¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ2025Ç¯¤Ï¡¢¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤È¤«¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¾ÃÈñ¥«¥í¥ê¡¼¤ÏÎãÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÃæÂ¼¡§¥Õ¥Õ¥Õ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ã¤ÆÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡© ¡Ö¤¢¤Ã¡¢º£º¢¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¸÷°ì¡§¤¢¤Î¡Ä¡Ä¤â¤¦¤·¤Ã¤«¤ê¥í¥¹¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÃæÂ¼¡§¥Ï¥Ï¥Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¸÷°ì¡§¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¤¤Ä¤â¥±¥í¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¥í¥¹¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÃæÂ¼¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡ª ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï1·î7Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Blu-ray¡õDVD¡ÖEndless SHOCK 2024 the Last Year¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§TOKYO SPEAKEASY
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·î-ÌÚÍË 25:00¡Á26:00
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ https://www.tfm.co.jp/speakeasy/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@TokyoSpeakeasy https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12661