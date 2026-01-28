こんなギスギスした夫婦で家族旅行なんて無理！ 思わず「ワガママ言うな」と否定したら…【妻が不機嫌なワケ 第4話】
■これまでのあらすじ
不機嫌な妻との夫婦関係に夫は悩んでいた。妻のご機嫌を取ろうと洗濯物をたためば怒られ、娘が体調を崩していることすら教えてもらえず、挙句「あなたに相談して何になるの？」とぴしゃり。それなのにボーナスが出ると妻が「家族旅行に行かない」とワガママを言い出して…？
【夫side STORY】
今まで貯金優先だと言ってきたくせに、なんで急に旅行なんて浮ついた話が出てくるのか。そもそもこんな空気で楽しく家族旅行できるわけがないだろう。
同じ否定するのでも、「ワガママ」という言い方はよくなかった。やってしまった…。
その後も、ずっと気まずい空気が続きました。結局、妻も歩み寄る気がないんですよね。こんな生活、もう限界なのかもしれない…。
俺はもう何度調べたかわからない「離婚」について、再び検索することにしました。これしか現実から逃げる術がないのだから…しょうがないですよね。
※この漫画は実話を元に編集しています
