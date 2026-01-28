■これまでのあらすじ

不機嫌な妻との夫婦関係に夫は悩んでいた。妻のご機嫌を取ろうと洗濯物をたためば怒られ、娘が体調を崩していることすら教えてもらえず、挙句「あなたに相談して何になるの？」とぴしゃり。それなのにボーナスが出ると妻が「家族旅行に行かない」とワガママを言い出して…？



【夫side STORY】今まで貯金優先だと言ってきたくせに、なんで急に旅行なんて浮ついた話が出てくるのか。そもそもこんな空気で楽しく家族旅行できるわけがないだろう。

ついキツく言ってしまうと、妻はすぐに「ごめん」と背中を向けてしまいました。その横顔が悲しそうで、俺は言い方を間違えてしまったのだとわかりました。同じ否定するのでも、「ワガママ」という言い方はよくなかった。やってしまった…。その後も、ずっと気まずい空気が続きました。結局、妻も歩み寄る気がないんですよね。こんな生活、もう限界なのかもしれない…。俺はもう何度調べたかわからない「離婚」について、再び検索することにしました。これしか現実から逃げる術がないのだから…しょうがないですよね。

※この漫画は実話を元に編集しています

(ウーマンエキサイト編集部)